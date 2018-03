Polska aplikacja najlepsza na świecie. Prestiżowe wyróżnienie dla największego polskiego banku

Fot. materialy prasowe Po przeliczeniu prawie 150 tys. głosów, IKO jako jedyne na świecie uzyskało średnią ocenę 4,8.

Aplikacja IKO wygrała ranking 100 aplikacji największych banków na świecie. W największym polskim banku klienci posiadają już ponad 2,2 miliona aktywnych aplikacji mobilnych.

W prestiżowym zestawieniu brytyjskiego magazynu ”Retail Banker International” zebrano opinie użytkowników, korzystających na co dzień z mobilnych aplikacji bankowych. Konsumenci przyznają w sklepach z aplikacjami oceny w skali od 0 do 5. Najlepszą średnią otrzymał PKO BP i jego aplikacja IKO. Po przeliczeniu prawie 150 tys. głosów, IKO jako jedyne na świecie uzyskało średnią ocenę 4,8.

- Ucieszyliśmy się z tego zwycięstwa – komentuje Michał Macierzyński, z-ca dyrektora Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej w PKO – Bo ten znakomity wynik oznacza, że zostaliśmy zauważeni nie tylko na polskim rynku. Wygrana w rankingu ”RBI” jest o tyle cenniejsza, że ocena została wystawiona nie przez grono ekspertów, tylko przez bezstronnych użytkowników. A głos klienta jest dla nas najważniejszy - dodaje.

Coraz więcej mobilnych logowań

IKO w liczbach wygląda imponująco: to już ponad 2,2 mln aktywnych aplikacji. Tydzień w tydzień do aplikacji loguje się ponad 1,1 mln klientów, wykonując w tym czasie nawet 700 tys. przelewów. Z każdym tygodniem do IKO dołącza 40 tys. nowych osób. Mobilni klienci PKO co dwie sekundy płacą za zakupy w internecie.

- Dbamy, aby nasza aplikacja działała szybko i sprawnie – podkreśla Macierzyński. – Statystyki są optymistyczne. Zdarza się, że połowa logowań w ciągu dnia do kanałów elektronicznych pochodzi właśnie od mobilnych klientów.

Zwycięstwo w rankingu ”RBI” to badanie poziomu satysfakcji użytkowników. Nie koncentruje się na wszystkich dostępnych funkcjach bankowych aplikacji mobilnych na rynku, a tych ma być coraz więcej.

– Cały czas rozwijamy naszą aplikację, aby dotrzymywać kroku konkurencji. W najbliższym czasie zaoferujemy klientom kolejne przydatne funkcje - możliwość kupna biletów czy wnoszenia opłat za parkowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej– dodaje Macierzyński.

Debet przez smartfon

Do czego klienci wykorzystują więc najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie? Nie tylko do wykonywania podstawowych operacji bankowych czy płatności, ale także do nabywania innych produktów i usług bankowych. Dla przykładu – już co trzecia pożyczka gotówkowa w kanałach zdalnych największego polskiego banku sprzedawana jest za pośrednictwem IKO. Coraz więcej osób kupuje też przez telefon ubezpieczenia turystyczne – bo to bardzo wygodne, a na dodatek takie ubezpieczenie zaczyna obowiązywać od razu, bez okresu karencji.

– Nadal największym zainteresowaniem cieszy się opcja sprawdzania salda, przeglądania historii operacji czy robienia przelewów. Ważna dla naszych klientów jest też możliwość logowania za pomocą odcisku palca, wykonywania przelewów oraz płatności BLIKIEM – podsumowuje Macierzyński.

IKO dla klientów z Ukrainy

Przed IKO stoją kolejne wyzwania. PKO Bank Polski chce przyciągnąć imigrantów z Ukrainy. Na przełomie II i III kwartału tego roku będą wprowadzane nowe wersje językowe aplikacji. Niebawem zostanie dodana opcja powiadomień push o zdarzeniach na rachunku, a także zapisywanie ustawień IKO, które jest bardzo przydatne np. przy zmianie telefonu. Ale na tym nie koniec.

- W tej chwili pracujemy nad mobilną autoryzacją – zdradza Macierzyński. – Aby klient dokonujący operacji bankowych nie czekał na SMS-a, tylko logował się do IKO i bezpośrednio tam akceptował np. zlecenie przelewu. To zwiększa bezpieczeństwo korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do banku. Ta usługa powinna być gotowa w drugiej połowie tego roku.

Dwie trzecie Polaków bankuje przez telefon

Inwestycja w aplikacje to dziś dla banku konieczność. Z wyliczeń „Finansowego Barometru ING” wynika, że już dziś aż dwie trzecie posiadaczy urządzeń mobilnych w Polsce przyznało się do korzystania (przynajmniej raz) z usług swojego banku za pośrednictwem tabletu czy smartfona. To więcej niż w Hiszpanii (64 proc. użytkowników), Francji i Wlk. Brytanii (po 57 proc.) oraz Niemczech (38 proc.).

Eksperci przewidują, że do 2020 roku bankowość mobilna będzie miała większy udział w rynku niż bankowość on-line. Ten trend widać doskonale na przykładzie klientów PKO, którzy – mając do wyboru korzystanie z bankowości elektronicznej z komputera lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych, coraz chętniej wybierają tę drugą ewentualność.