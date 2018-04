Pomoc dla tysięcy rodzin w całej Polsce. PGNiG daje miliony na wymianę pieców

PGNiG przeznaczy 13 milionów złotych na wymianę starych pieców "kopciuchów" na ekologiczne piece gazowe. Dofinansowanie ma trafić do 11 tys. gospodarstw domowych. To kolejny projekt spółki, który ma na celu walkę ze smogiem i poprawę jakości powietrza w Polsce.

Program dotacji do wymiany pieców ogłosili prezes PGNiG SA Piotr Woźniak i prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha. Inicjatywę wsparło Ministerstwo Energii i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister energii Krzysztof Tchórzewski przyznaje, że nadal w około 3 milionach domów jednorodzinnych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się niskiej jakości paliwa stałe, a nawet śmieci. To jedna z głównych przyczyn powstawania zabójczego smogu.

Szacuje się, że zanieczyszczone powietrze może być przyczyną przedwczesnej śmierci nawet 40 tysięcy osób w Polsce.

Wsparcie dla dużych rodzin

Projekt PGNiG zakłada dwa rodzaje dotacji: w wysokości 1 tys. zł oraz 3 tys. zł. Wyższe dofinansowane jest skierowane do posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Między innymi dlatego projekt wspiera szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

- Karta Dużej Rodziny ma coraz więcej partnerów. Cieszę się, że PGNiG jest też takim dużym partnerem - przyznała minister i przypomniała, że w całym kraju kartę posiada 432 tysiące rodzin.

Co prawda, nie wszystkie z nich mieszkają w domach jednorodzinnych, jednak wciąż jest to ogromna grupa, do której skierowany jest program polskiej spółki gazowej.

33 polskie miasta na niechlubnej liście

O tym, że walka ze smogiem to konieczność przypomniał pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" Piotr Woźny.

- Na słynnej już liście Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zawierającej 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, są 33 polskie miasta - zwrócił uwagę Woźny.

Ekspert przywołał też opinię Trybunału Sprawiedliwości z lutego 2018 roku, który stwierdził, że Polska w latach 2007-2015 nie stworzyła skutecznego systemu obrony obywateli przed fatalnej jakości powietrzem.

- To jest ostatni dzwonek alarmowy dla Polski, to jest wyrok w zawieszeniu. Musimy diametralnie poprawić jakość powietrza w Polsce - alarmował Woźny.

Pełnomocnik premiera wyraził też przekonanie, że pomóc w tym może PGNiG.

Jako przykład dobrej współpracy spółki z samorządem podał podkrakowską Skawinę, która na liście 50 miast WHO jest na 12 miejscu. Do 2016 roku jedynie 30 proc. gospodarstw wymieniło tam stare piece na gazowe. Kiedy w 2017 roku PGNiG włączyło się do akcji wymiany instalacji, piece zdecydowało się wymienić już 60 proc. gospodarstw. Przyniosło to znaczną poprawę jakości powietrza w gminie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Do końca kwietnia PGNiG będzie prowadzić kampanię informacyjną, dotyczącą programu wymiany pieców. Od 2 maja w Biurach Obsługach Klienta PGNiG Obrót Detaliczny będzie można składać wnioski o dofinansowanie.

Wnioski teoretycznie mają być przyjmowane do końca roku, ale wszystko zależy od zainteresowania. Liczy się kolejność zgłoszeń. Na stronie spółki będzie widoczny licznik, na którym podejrzymy ile dofinansowań pozostało jeszcze w projekcie.

W sumie PGNiG przygotowało tysiąc dotacji dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w kwocie 3 000 złotych. Dla pozostałych jest ich 10 tys.

Zasady otrzymania dofinansowania są proste. Trzeba będzie zlikwidować stare źródło ogrzewania, kupić, zainstalować i uruchomić nowy piec gazowy oraz podpisać trzyletnią umowę z PGNiG na zakup gazu.

Czy to się opłaca?

Minister Tchórzewski zwraca uwagę na spadające ceny gazu. Według jego szacunków, od 2015 roku, ceny tego paliwa spadły średnio o 11 proc.

- Zbliżamy się coraz bardziej do zrównania cenowego gazu i paliwa węglowego - prognozuje szef resortu energii i podkreśla, że to znacznie zwiększa zainteresowanie wykorzystaniem gazu do ogrzewania. Sprawia również, że ogrzewanie gazowe, wbrew pozorom jest coraz tańsze.

Edukacja i strategia

Dotacje do pieców gazowych, to nie pierwsze działania PGNiG, które mają na celu poprawę jakości powietrza.

- Poprawa jakości powietrza w Polsce jest elementem strategii całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Jesteśmy przekonani, że powietrze w naszym kraju może być czyste, dlatego podejmujemy szereg konkretnych działań w tym kierunku. Konsekwentnie promujemy gaz ziemny jako paliwo ekologiczne i chcemy, aby jak najwięcej Polaków mogło z niego korzystać - deklarował Woźniak.

Państwowa spółka prowadziła wcześniej m.in. programy "Czyste źródło korzyści" i "Przełącz się na gaz". W listopadzie ubiegłego roku Fundacja PGNiG zainaugurowała też edukacyjną kampanię społeczną o nazwie "Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci" dedykowaną szkołom podstawowym i gminom. Do akcji przystąpiło blisko 1000 szkół i prawie 170 gmin z całej Polski. Najwięcej uczestników zgłosiło się do programu na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu – czyli z regionów, gdzie problem z jakością powietrza jest największy.

Wszystkie szkoły, które zgłosiły się do programu, otrzymały specjalne zestawy edukacyjne ze scenariuszami lekcji oraz pomysłami na doświadczenia i eksperymenty naukowe dla klas I–III. Trzy placówki, które wykorzystają je w najbardziej kreatywny sposób otrzymają nowoczesne wyposażenie sal przyrodniczych o wartości 30 tysięcy złotych. Z kolei spośród zgłoszonych gmin Polacy w internetowym głosowaniu wybrali 5 lokalizacji, w których powstaną Naukowe Stacje Zabaw PGNiG, czyli nowoczesne edukacyjne place zabaw o łącznej wartości ponad 500 tysięcy złotych.

- Zaczęliśmy od działań edukacyjnych, ponieważ jesteśmy przekonani, że konsekwentna budowa świadomości ekologicznej jest kluczowa do oczyszczenia polskiego powietrza. Teraz wykonujemy kolejny krok i oferujemy konkretne wsparcie dla osób zainteresowanych ekologicznym ogrzewaniem gazowym. Jesteśmy przekonani, że jego popularyzacja pozwoli nam wszystkim oddychać czystym powietrzem - tłumaczył prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.