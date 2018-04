Ponad 400 tys. zł. Tyle tracą polskie firmy przez oszustwa

Z roku na rok skala nadużyć gospodarczych w firmach rośnie. Już połowa polskich przedsiębiorców przyznaje, że w ciągu ostatnich 2 lat doszło do nadużyć w ich organizacjach. Kto okrada polskie firmy? W jaki sposób przedsiębiorcy nad Wisłą tracą miliony?

Coraz więcej firm pada ofiarą

W połowie polskich przedsiębiorstw doszło w ciągu ostatnich dwóch lat do nadużyć. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego badania z 2016 r. - wtedy taką deklarację złożyło 36 proc. respondentów.

Rosnącą skalę nadużyć widać także w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie z nieprawidłowościami zmaga się 43 proc. firm (12 proc. więcej niż w 2016), a średnia na świecie wynosi 49 proc. (wzrost o 13 proc. w porównaniu z 2016).