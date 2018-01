Pożar Trump Tower w Nowym Jorku. To tu mieścił się główny sztab wyborczy obecnego prezydenta

Prezydenta Donalda Trumpa, do którego należy ten 202-metrowy wieżowiec, nie było na miejscu. Bezpiecznie przebywał bowiem w Waszyngtonie. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Charakterystyczny nowojorski Trump Tower piętrzy się przy Piątej Alei na Manhattanie. Pożar w ważnym dla prezydenta Trupa wieżowcu wybuchł około 7:20 rano czasu lokalnego.

Jak informował na Twitterze syn prezydenta USA, Eric Trump, ogień pojawił się w wieży chłodniczej wieżowca w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej na dachu budynku.

Podczas akcji ranne zostały dwie osoby. Jak podał "Reuters", pierwszą był strażak, na którego spadły fragmenty konstrukcyjne, a drugim inżynier budynku, który podtruł się gęstym dymem.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj