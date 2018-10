Pożyczki w internecie. Sprawdziliśmy, czy można z nich bezpiecznie korzystać

Ponad połowa Polaków co najmniej raz korzystała z kredytu bankowego lub szybkiej pożyczki poza bankiem – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. To ostatnie rozwiązanie coraz częściej wybierają ludzie młodzi, którzy nie mają umów o pracę, stałych dochodów.

- Pożyczanie pieniędzy w sieci jest tak samo bezpieczne jak pożyczanie w oddziale banku - zapewnia Marcin Mikołajczak, członek zarządu Bancovo - pierwszej w Polsce platformy kredytowej - Na korzyść sieci i obsługiwania finansów przez internet przemawia coś zupełnie innego. To rozwiązanie jest wygodniejsze. Wszystkie sprawy można załatwić nie wychodząc z domu. Taka platforma jak Bancovo jest również bardzo atrakcyjna dla mieszkańców mniejszych miast i wsi, gdzie nie ma wielu placówek kredytowych - dodaje.

Kredyt hipoteczny z internetu

Pożyczanie przez internet to usługa bardzo popularna za Oceanem. Amerykanie w sieci szukają nie tylko szybkich pożyczek, ale nawet pieniędzy na dom. Tamtejszy serwis Quicken Loans jest dziś w czołówce udzielających kredyty hipoteczne. W przeciągu pięciu lat udzielił pożyczek o wartości 400 mld dolarów. Dzięki temu pod względem wartości bazy kredytowej Quicken Loans wyprzedza już tradycyjny i doskonale znany na całym świecie Bank Of America.

Potencjał, byśmy chętniej pożyczali w sieci jest spory. Aż 91 proc. Polaków uważa, że korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej jest bezpieczne - wynika z raportu Związku Banków Polskich. Na dodatek, Polacy są przekonani, że to właśnie sektor bankowy jest liderem, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Tak wskazało aż 42 proc. ankietowanych w badaniu dla ZBP.

Wystarczy 8 minut

Czym jest Bancovo ? To platforma kredytowa, która skupia różne działające w Polsce banki i firmy pożyczkowe. Dzięki takiej agregacji klienci Bancovo otrzymują spersonalizowane oferty różnych kredytów i pożyczek, w jednym miejscu i czasie. Korzystanie z platformy jest zupełnie darmowe.

Bancovo ma do zaproponowania o wiele więcej niż tradycyjne porównywarki. Dlaczego? Bo propozycje są skrojone na miarę. Nie są tylko teoretycznymi ofertami reklamowymi, a dostępnymi kredytami. Klienci nie zobaczą przeterminowanych i nieistniejących produktów. Wystarczy kilka kliknięć i kredyt przyznany. Rekordzista Bancovo wszystkie niezbędne formalności załatwił w ciągu 8 minut.

Bancovo przekonuje, że korzystając z platformy nie stracimy czasu na weryfikowanie ofert. Wystarczy zdjęcie dowodu, by system sprawdził tożsamość i uzupełnił niezbędne pola we wniosku kredytowym.

W efekcie korzystający z serwisu zobaczy na ekranie pełen przegląd ofert kredytowych. Kiedy wybierze jedną z nich, przejdzie do dalszego etapu weryfikacji. W Bancovo, w następnym etapie wnioskowania o kredyt, klient jest proszony o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez wykonanie przelewu na kwotę 1 zł.

Jeśli dane się zgadzają, to chwilę później umowa kredytowa trafia bezpośrednio na adres poczty elektronicznej i do serwisu. Tam można ją przeglądać, przeczytać, sprawdzić. Potwierdzenie i podpisanie dokumentów ogranicza się do przepisania kodu przesłanego drogą SMS.