Zalewska liczy, ilu nauczycieli straciło pracę. ZNP ma już odpowiedź

Fot. Bartosz Krupa/East News ZNP uważa, że liczba zwolnień wśród nauczycieli wzrośnie w najbliższych latach

Na przełomie października i listopada MEN będzie mógł podać rzetelne dane o zmianach w zatrudnieniu nauczycieli w związku z reformą - powiedziała w środę minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Związek Nauczycielstwa Polskiego już prowadzi "Licznik zwolnień Zalewskiej".

W wyniku reformy systemu edukacji pracę straciło - jak dotąd - 9887 nauczycieli - wyliczył Związek Nauczycielstwa Polskiego, który na swoich stronach publikuje tzw. "Licznik zwolnień Zalewskiej". To blisko dwa razy tyle co roczna średnia z ostatnich 10 lat.

Minister Zalewska była pytana w internetowej telewizji wPolsce.pl o szacunki ZNP. - ZNP nie ma żadnej możliwości wyliczenia, dlatego że tylko System Informacji Oświatowej to liczy i do 15 września będą tzw. korekty arkusza organizacyjnego i uczciwie będziemy mogli to państwu powiedzieć na przełomie października i listopada - powiedziała.





Nowy rok szkolny rozpoczynamy pełni obaw o przyszłość. Wdrażana przez minister edukacji Annę Zalewską reforma systemu oświaty niesie wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Już obecnie pracę utraciło blisko 10 tysięcy nauczycieli, a przeszło 20 tysięcy pracować będzie w ograniczonym czasie pracy. Niestety, w nadchodzących latach, ta liczba znacznie się powiększy. Brak zapowiadanych osłon i nowych miejsc pracy stawia w trudnej sytuacji liczną rzeszę nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe" - czytamy.

Zalewska jest jednak przeciwnego zdania. Zapewnia, że w wyniku reformy zatrudnienie w oświacie wzrośnie. - Powstanie w tym roku dodatkowych 2 tys. nowych oddziałów, czyli nowych miejsc pracy, do których potrzebni są nauczyciele; to wynika z tego, że nie pozwalamy łączyć klas szóstych. Pojawia się dodatkowa godzina w siódmej klasie - to jest 1,1 tys. miejsc pracy, za dwa lata będzie to cztery godziny - 4,4 tys. nowych miejsc pracy. I kolejne 1,5-1,6 tys. dodatkowych oddziałów; to będzie skutkować nowymi miejscami pracy - zaznaczyła.

Nauczyciele zaprotestują

Sytuacja jest napięta. Nauczyciele kolejny raz zamierzają wyjść na ulicę i zaprotestować. Najbliższa manifestacja pedagogów, wsparta przez rodziców i samorządowców, ruszy w poniedziałek 4 września, kiedy wiele szkół rozpocznie rok szkolny.

Niezadowoleni z efektów reformy szkolnictwa autorstwa PiS zbiorą się przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha o godzinie 16. Hasłem protestu będzie "Szkoła jest nasza!".

Zgodnie z reformą edukacji, pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane.

Jak pisaliśmy w money.pl, już rozpoczęło się już stopniowe wygaszanie gimnazjów. W tym roku nie prowadzono do nich rekrutacji. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

Szkoła jest gotowa?

Zalewska zapewniła ponadto, że szkoły po reformie są gotowe do przyjęcia uczniów. - Przygotowaliśmy informator, streściliśmy prawo oświatowe, rozporządzenia, tak żeby były czytelne dla rodzica. Szkoły są gotowe, jesteśmy po odprawie kuratorów, dyrektorów - powiedziała.