Prezentujemy nową kategorię - Marketing & Business Solutions oraz skład jury 19. edycji konkursu Effie Awards

10 maja, w Klubie Polskiej Rady Biznesu przedstawiono nową kategorię: Marketing & Business Solutions, której celem jest nagradzanie nowatorskich projektów marketingowych i biznesowych inicjowanych przez leaderów marketingu oraz został zaprezentowany skład jury 19. edycji marketingowego konkursu Effie Awards 2018.

Założenia i ideę nowej kategorii Marketing & Business Solutions na spotkaniu przedstawili: Adam Pieńkowski, Dyrektor Generalny McDonald's Polska i Przewodniczący Jury Effie 2017, oraz Szymon Gutkowski, Prezes SAR i Członek Komitetu Effie.

- Dotychczas w Effie nagradzaliśmy kampanie marketingowe, w których kluczową rolę odgrywała komunikacja. Zdarzają się jednak nowatorskie i skuteczne działania marketingowe, w których komunikacji albo nie było w ogóle, albo nie zasługują na nagrodę, bo ich kreatywność i przełomowość skupiała się w innym obszarze marketingu mix. Teraz chcemy w Effie dać szansę także takim rozwiązaniom - powiedział podczas spotkania Szymon Gutkowski, Prezes SAR i Członek Komitetu Effie.

- Dlatego będziemy nagradzać te śmiałe i innowacyjne decyzje marketingowe, które przyniosły niespotykane efekty, a dotychczas nie było dla nich miejsca w Effie. Małe i duże kroki, które nie są powszechnie znane, bo nie były nagłośnione w mediach. – dodał Adam Pieńkowski, Dyrektor Generalny McDonald's Polska, przewodniczący jury Effie 2017 oraz członek jury grupy oceniającej tę nową kategorię.

- Do kategorii Marketing & Business Solutions zapraszamy również firmy, które prowadzą skuteczny marketing, ale nie używają komunikacji, np. dlatego, że nie pozwala im na to model biznesowy, albo dlatego, że dla swoich celów znalazły inne, bardziej skuteczne narzędzia. Otwieramy Effie na startupy, firmy B2B, czy firmy produkujące towary na zasadach white Label. Wreszcie chcemy jeszcze mocniej docenić fakt, że w dzisiejszym świecie granica między marketingiem, a strategicznym prowadzeniem biznesu się zaciera. Wiele firm patrzy na całą swoją działalność przez pryzmat marki i marketingu – kontynuował Adam Pieńkowski.

W tej kategorii będą oceniane rezultaty projektów w kontekście otoczenia rynkowego, wyzwania i postawionych celów, pomysłu strategicznego, wybranych narzędzi do jego realizacji oraz efektów samego wdrożenia.

- W wielu przypadkach kluczowym zadaniem marketingu jest wpłynąć na strategię całej firmy, a nie wszystkie takie działania znajdowały swoje miejsce w ramach dotychczasowych kategorii. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie tylko odwaga, innowacyjność i kreatywność może dać prawdziwie zaskakujące efekty. Dlatego innowacyjność jest dla nas bardzo ważna. Chcemy nagradzać pomysły zmieniające kategorię, w której konkuruje marka, cały rynek, czy nawet zachowania i potrzeby konsumenta - powiedział Szymon Gutkowski.

Do oceny zgłaszanych w nowej kategorii business case-ów został przygotowany nowy formularz, w którym punktem wyjściowym jest określenie wyzwania biznesowego, przed jakim stoi firma. Należy przekonać jurorów, że jest to prawdziwe wyzwanie. Formularz daje szansę pokazania jak rozwiązanie było rozpisane na pozostałe działy firmy. Jury skupi się na ocenie innowacyjności wprowadzonych rozwiązań, konsekwencji w decyzjach i efektywności wykorzystania dostępnych środków oraz oceni, czy rzeczywiście zgłaszający dział był liderem proponowanych zmian.

- Aby ocenić tak różne business casy potrzebujemy doświadczonych jurorów, którzy na co dzień zmuszeni są holistycznie patrzeć na biznes, a także będą potrafili ocenić projekty na podstawie nie zawsze pełnych danych. – dodał Szymon Gutkowski.

Jury kategorii Marketing & Business Solutions składać się będzie z dotychczasowych Przewodniczących Jury Effie poprzednich edycji, prezesa IAA, prezesa SAR, szefów agencji reklamowych i agencji mediowych, które w poprzednim roku zdobyły pierwsze miejsca w rankingu Effie Awards. Przewodniczącym Grupy w tej kategorii każdorazowo będzie Przewodniczący całego Jury Effie.

- Polska należy do dziesięciu najważniejszych rynków Effie, a jeśli chodzi o skład jury, znajdujemy się w pierwszej trójce. Kategorię Marketing & Business Solutions wprowadzamy jako pierwsi na świecie, więc ma ona charakter pilotażowy, a jej wdrożenie ma szansę bycia przykładem dla innych rynków – podsumował Gutkowski na koniec prezentacji nowej kategorii.

Termin zgłoszeń do tej kategorii upływa 6 lipca. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na platformie konkursowej: www.konkursy.sar.org.pl.

Kampanie i projekty w tegorocznej edycji konkursu Effie Awards oceni 126 - osobowe jury pod przewodnictwem Tomasza Lisewskiego, Global Head of Brand, Communications & Digital and Market w firmie Philips International. Jury Effie Awards podzielone zostało na

9 grup eksperckich.

Pracami każdej z grup pokierują Przewodniczący Grup:

Radek Miklaszewski, CEO, Directors poprowadzi grupę oceniającą prace w kategoriach: napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, żywność,

2. Andrzej Mytych, Dyrektor Komunikacji, Członek Zarządu Avon Cosmetics Poland oceniać będzie prace w kategoriach: dobra konsumenckie, leki i suplementy diety, uroda i pielęgnacja, Jakub Bierzyński, CEO, OMD oceni: media, kultura i rozrywka oraz brand experience, Małgorzata Nycz, Dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej, Nationale-Nederlanden stanie na czele grupy oceniającej: finanse, ubezpieczenia i inwestycje, business-to-business, 5. Michał Szaniecki, Marketing Director, Volkswagen Group Polska oceni prace w kategoriach: motoryzacja, telekomunikacja, usługi, 6. Natalia Załęcka, Dyrektor Zarządzająca Obszaru Marketingu i Digital, Getin Noble Bank oceniać będzie: branded content, nowe technologie, performance marketing/ e-commerce oraz retail/ kanały sprzedaży

Tomasz Bartnik, Partner, One Eleven oceni: long term marketing excellence, launch/relaunch, 8. Inga Songin, Regional Marketing Director, Danone CEN stanie na czele grupy oceniającej kategorie: positive change – CSR, positive change – edukacja społeczna i pro bono, smart budget,

Tomasz Lisewski, Global Head of Brand, Communications & Digital and Market, Philips International stanie na czele grupy oceniającej nową kategorię: Marketing

& Business Solutions.

W jury zasiądą doświadczeni praktycy, eksperci i autorytety w szeroko rozumianej branży komunikacji marketingowej. Zostali zaproszeni prezesi, dyrektorzy marketingu, członkowie zarządów wiodących polskich i międzynarodowych firm, dyrektorzy zarządzający i stratedzy z agencji, oraz niezależni specjaliści.

Pełna lista jurorów dostępna jest na stronie www.effie.pl.

Ostateczny termin zgłaszania kampanii do konkursu upływa 29 czerwca. Do kategorii Marketing & Business Solutions zgłoszenia trwają do 6 lipca.

Więcej informacji o Effie Awards na www.effie.pl

Konkurs Effie Awards organizowany w Polsce przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR nagradza efektywność działań komunikacyjnych marek, które przekładają się na ponadprzeciętne wyniki w biznesie.

