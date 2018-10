Problemy z budową autostrady A1. Konsorcjum się wycofało

Fot. GDDKiA A1 bez wykonawcy. Konsorcjum się wycofało

Konsorcjum spółek z grupy Mirbud podjęło decyzję o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy na projekt i budowę autostrady A1 na 24-kilometrowym odcinku Bełchatów–Kamieńsk – informuje wnp.pl. To ostatni odcinek tej autostrady, który oczekuje na podpisanie kontraktu.

Przetarg na cztery brakujące odcinki A1 w woj. łódzkim ogłoszono w czerwcu 2017 r., a oferty otwarto w grudniu tego samego roku. 12 lipca tego roku wybrano ofertę konsorcjum Mirbudu oraz jego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia.

Konsorcjum wyceniło prace na 687,04 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 943,01 mln zł brutto. Na to zadanie wpłynęły jeszcze trzy inne oferty.



Dwie zostały odrzucone już w maju, gdyż wykonawcy nie przedłużyli wadium. Należały one do spółek Intercor (650 mln zł brutto) oraz Polaqua (859,65 mln zł brutto).



Po odstąpieniu od umowy przez konsorcjum Mirbudu w postępowaniu na ten odcinek A1 pozostała już tylko oferta konsorcjum spółek Budimex i Strabag, która opiewa 758,65 mln zł brutto – informuje portal wnp.pl.



Od jego decyzji będzie więc zależało, czy kontrakt zostanie podpisany i prace będą mogły ruszyć, czy będzie potrzebne ogłoszenie nowego przetargu na to zadanie.

Odcinek Bełchatów - Kamieńsk to ostatni z czterech odcinków A1 w woj. łódzkim, który oczekuje na zawarcie umowy z wykonawcą.

Po inwestycji całkowita długość A1 na terenie woj. łódzkiego będzie liczyła 167 km. Aktualnie do dyspozycji kierowców jest 121 km autostrady A1, w tym stary odcinek między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski).

Dokończenie budowy autostrady A1 jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Do 2021 r. ma być przejezdna na całej zakładanej długości - od Trójmiasta do granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach.



