Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych już dostępny

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się właśnie projekt Ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Środki na jego zasilenie mają pochodzić z opodatkowania najbogatszych oraz ze składki odprowadzanej przez pracodawców od wynagrodzeń na Fundusz Pracy.

Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 procent. Po zmianach składka będzie pobierana w tej samej wysokości, z tym że 2,3 procent trafi bezpośrednio na przeciwdziałanie bezrobociu , a 0,15 procent – na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ponadto czteroprocentowa danina będzie pobierana od dochodów osób fizycznych powyżej 1 mln zł rocznie. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o 650 milionów złotych rocznie.

Oprócz tego środki na jego działanie mają pochodzić z dotacji budżetu na rzecz konkretnych projektów, budżetu unijnego oraz odsetek z konta Funduszu.

Przykład z Niemiec i Włoch

Autorzy projektu podkreślają, że obecne wsparcie osób niepełnosprawnych jest niewystarczające i napotykają one ciągle dużo barier. "Osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by móc korzystać na zasadzie równości z innymi i dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Wnioskodawcy argumentują, że podobne rozwiązanie co danina solidarnościowa obowiązuje w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy, Grecja, Włochy czy Łotwa. Dochody z daniny mają wynieść 1,15 mld zł rocznie (nie cała składka pójdzie bezpośrednio na fundusz, część pójdzie na pomoc innym wykluczonym ekonomicznie). Zmniejsza się za to przychody budżetu w postaci składek na Fundusz Pracy. Będzie tak, gdyż założono obniżenie składki z 2,45 proc. na 2,3 proc. Sama obsługa nowego funduszu ma zaś kosztować budżet jedynie 2,6 mln zł rocznie.

Obniżka składki wiąże się z tym, że autorzy projektu przewidują, że w jego wyniku zwiększy się aktywność zawodowa osób dotkniętych niepełnosprawnością. Przyznają jednak, że skala tego zjawiska jest niemożliwa do przewidzenia.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia zaprojektowany jest jako trzeci filar systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, który rząd ogłosił w maju. Pozostałe filary, to pakiet społecznej odpowiedzialności oraz program "Dostępność Plus".

Rząd szacuje, że w 2020 roku rząd przeznaczy w ramach Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1,8 miliarda złotych.

O problemach osób dotkniętych niepełnosprawnością głośno zaczęło być w kwietniu i w maju. Przez ponad 40 dni gmach Sejmu okupowały matki z niepełnosprawnymi dziećmi. Domagały się ustanowienia miesięcznego dodatku w wysokości 500 zł. Ten postulat ostatecznie nie został spełniony, a protestujący zakończyli okupację. Teraz okazało się, że jedni z nich, Iwona Hartwich z synem Jakubem, którzy w mediach byli twarzami protestu, mają wydany przez marszałka Sejmu zakaz wstępu do gmachu parlamentu do 2020 r. - mimo że są społecznymi asystentkami posłanki .Nowoczesnej Joanny Scheuring-Wielgus.

