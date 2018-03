Przepis na inwestycje według Investment Union

„Gwarancją sukcesu jest nieustający rozwój i odwaga. To właśnie odwaga jest początkiem wszystkiego. Lepiej zaryzykować i przegrać, niż działając ostrożnie, zadowolić się status quo” - uważa Robert Zagożdżon, założyciel holdingu Investment Union.

Investment Union to grupa inwestycyjna, która zrzesza inwestorów na portalu investmentunion.eu oraz w realnym biznesie. Holding to spółki powiązane bezpośrednio, jak i pośrednio z Robertem Zagożdżonem. Do ich podstawowych obszarów należy działalność na rynkach: energetycznym i nieruchomości oraz współuczestnictwo w tworzeniu atrakcyjnych projektów finansowanych społecznościowo (crowdfunding), tworzenie portalu informacyjnego, a także projekty proekologiczne. Swoją działalność prowadzi poprzez szereg wyspecjalizowanych spółek zależnych.

„W Investment Union inwestujemy z odwagą. Zawsze powtarzam, że przeciwieństwem odwagi jest strach. Jeżeli nasze działania wynikają ze strachu, to poszukujemy rozwiązań bezpiecznych i osiadamy na mieliźnie” – mówi Zagożdżon. Oprócz odważnych rozwiązań to także innowacje są metodą na skuteczne inwestycje, według twórcy Investment Union. Przykładem jest choćby projekt WeEnergy.

Wizja holdingu obejmuje wytwarzanie, dostarczanie i sprzedaż energii. Sprzedaje rozwiązania, które są źródłami energii rozproszonej, czyli fotowoltaikę. Inwestuje w projekt WeEnergy, którego ambicją jest powiązanie ich w jedną wielką wirtualną elektrownię. Produkt WeEnergy zdobył niedawno uznanie w konkursie Liderzy Świata Energii i otrzymał statuetkę w kategorii "Innowacja roku".

W innowacje inwestuje także jedna ze spółek holdingu, Polski Fundusz Innowacji S.A. Interesują ją przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym oraz w szeroko rozumianych nowych technologiach. Jest jedynym dystrybutorem na Polskę rozwiązania energetycznego oferowanego przez Blue Boson SE, technologii SCAT® i SCAT REXCIT®. To innowacyjna technologia gwarantująca do 25% oszczędności kosztów produkcji ciepła lub chłodu. Głównymi zaletami działania urządzeń SCAT® oraz SCAT REXCIT® są zwiększenie efektywności systemu grzewczego, redukcja gazów cieplarnianych czy oszczędność paliwa podczas procesu produkcji energii cieplnej. Technologia Blue Boson SE wzbudziła ogromne zainteresowanie podczas XIX Sympozjum Energetyka Bełchatów, a także w czasie konferencji ciepłowniczej w Międzyzdrojach.

Kolejną, obok Polskiego Funduszu Innowacji S.A. firmą z grupy Investment Union S.E., która zajmuje się innowacjami w energetyce jest Cogen Energy S.A., która oferuje instalację kogeneracyjnych rozwiązań w formule ESCO.

"Jeżeli podejmujemy zbyt duże wyzwania, przekraczające nasze możliwości, to czasami przegrywamy. Ale jeżeli realizujemy tylko te niewielkie wyzwania, to tak naprawdę nigdy nie osiągniemy maksimum, raczej popadniemy w apatię. Odwaga, by zmienić swoje życie, by zacząć spełniać marzenia, być autentycznym, to droga do szczęścia" - przekonuje Zagożdżon, który angażuje się również w coaching, mentoring i leadership. Jest współzałożycielem platformy multimedialnej One Energy oraz fundatorem Fundacji One Energy – projektów wspierających rozwój, pogłębianie samoświadomości człowieka, doskonalenie kadr i rozwijanie potencjału, który w nas drzemie. Ich celem jest m.in wspieranie biznesów z duszą, inicjatyw biznesowych opartych o wartości, zrównoważony rozwój i ekologię. One Energy to portal lifestylowy, który edukuje i inspiruje do życia z pasją. Daje także przestrzeń dla blogerów i ambasadorów – liderów opinii, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. One Energy posiada również sieć ośrodków rozwoju osobistego i duchowego w kraju i za granicą, w których regularnie odbywają się warsztaty z najlepszymi nauczycielami i mentorami. Misją One Energy jest pokazanie, że świat duchowy i materialny łączą się ze sobą i tylko symbioza tych dwóch sił prowadzi do życia w harmonii.