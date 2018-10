Rekordowe targi w Poznaniu. Polscy producenci żywności są obecni na całym świecie

Minister Jan Krzysztof Ardanowski

Rośnie eksport polskiej żywności. Jego wartość w siedmiu pierwszych miesiącach tego roku wyniosła ponad 16,3 mld euro i wzrosła o blisko 6 proc – mówił podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Otwieramy nowe rynki zbytu. W ciągu ostatnich dwóch lat udało się uzyskać m.in. dostęp dla naszego drobiu do 26 rynków; dla wołowiny do 14 rynków, dla wieprzowiny do 6 rynków, dla owoców do 2 rynków, dla mleka i jego przetworów do 5 rynków i dla pasz do 7 rynków – mówił minister i poinformował, że w tym roku znacząco wzrosła wartości eksportu rolno - spożywczego do takich państw jak: Sri Lanka - ok 2,5. krotny wzrost, Turcja - ok. 2. krotny, Irak - wzrost o około 90 proc.

Na wzrost eksportu do Sri Lanki wpłyną głównie eksport cukru, do Turcji głównie mięsa wołowego, a do Iraku serów i produktów z mąki oraz syropów cukrowych.

– Wyniki polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi w ostatnich latach potwierdzają utrzymującą się wysoką pozycję tej branży na arenie międzynarodowej. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost polskiego eksportu jest wysoka jakość naszej żywności – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Gdzie sprzedajemy polską żywność?

Nowe kierunki eksportu, które udało się m.in. otworzyć to dla:

- drobiu, w tym mięsa, produktów, przetworów, jaj, piskląt to: Japonia, RPA, Egipt, Chiny, Indie, Arabia Saudyjska, Korea Płd., Tajlandia, Izrael, Filipiny, Katar, Białoruś, Kosowo, Hongkong, Gruzja, Kazachstan, Macedonia, Ukraina, Serbia, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Liban, Singapur i Tajwan.

- wołowiny, w tym mięsa, produktów i przetworów to: Arabia Saudyjska, Maroko, Chile, Ukraina, Czarnogóra, Egipt, Białoruś, Katar, Kosowo, Brazylia, Irak, Polinezja Francuska, Izrael

- wieprzowiny, w tym mięsa, przetworów to: Indie, , Singapur, Czarnogóra, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kazachstan

- owoców: Chiny, Indie,

- mleka i jego przetworów to: Indonezja, Malezja, Japonia, Serbia, Peru.

- Musimy także zadbać o rynek wewnętrzny – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski zawracając uwagę na rozszerzenie możliwości sprzedaży wyrobów wytworzonych we własnym gospodarstwie.

- Zwiększamy możliwości produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz tzw. MOL-a, czyli produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej, tak jak to obiecaliśmy – powiedział szef resortu rolnictwa.

Rekordowa frekwencja w Poznaniu

Minister Ardanowski uczestniczył w Poznaniu w uroczystości otwarcia kilku imprez targowych adresowanych do branży spożywczej, gastronomicznej i opakowaniowej, które jednocześnie odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Są to Targi SMAKI REGIONÓW, POLAGRA-TECH, POLAGRA GASTRO i INVEST HOTEL, TAROPAK, POLIMER TECH oraz 4 PRINT WEEK.

– Dla Polski ważne jest, abyśmy umieli zainteresować świat naszą, polską żywnością. Żywność regionalna i tradycyjna to żywność wysokiej jakości. To jest szansa dla nas, aby stała się ona naszą marką rozpoznawczą – mówił szef resortu rolnictwa.

Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa podkreślił, że w tym roku swoją ofertę przedstawiło 1100 wystawców, a organizatorzy spodziewają się około 55 tysięcy zwiedzających.

- Tegoroczne Smaki Regionów, w sobotę i w niedzielę odwiedziło około 16 tysięcy gości, co jest rekordem – dodał Prezes MTP.

Dobra polska żywność

Targi SMAKI REGIONÓW to festiwal żywności eko, slow, tradycyjnej i regionalnej. Jest tu także stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym można dowiedzieć się wszystkiego o u unijnym systemie Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG) i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS), a także o produktach wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez MRiRW. Ekspozycji towarzyszy bogaty program pokazów kulinarnych prowadzonych przez firmy i znanych szefów kuchni.

– Smaki Regionów to promocja produktów, które stanowią kulinarne dziedzictwo naszego kraju. Na Listę Produktów Tradycyjnych znajduje się już 1841 produktów. Są to produkty o co najmniej 25-letniej tradycji wytwarzania. Natomiast unijnym systemem ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych wysokiej jakości objęte zostały 42 polskie produkty, a kolejne dwa weryfikowane są obecnie przez Komisję Europejską – poinformował podczas konferencji prasowej minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W ramach targów Smaki Regionów odbyła się uroczystość wręczenia pereł w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” organizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur. W tym roku statuetką „Perły” nagrodzono 20 najlepszych. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: produkt regionalny i potrawa regionalna. W ciągu kolejnych lat trwania konkursu stworzono ogromną, jedyną w Polsce dokumentację ponad 19 tys. tradycyjnych produktów i potraw kulinarnych ze wszystkich regionów Polski, także mniejszości narodowych.

Międzynarodowe Targi Technologii dla Przemysłu Spożywczego – POLAGRA TECH to z kolei miejsce, w którym prezentowane są maszyny i urządzenia oraz komponenty i dodatki dedykowane producentom wyrobów spożywczych m.in. piekarskich i cukierniczych, mięsnych, rybnych, przetworów owocowo-warzywnych, mleczarskich, zbożowych, makaronowych, napojów, przypraw, wyrobów gastronomicznych. To największa impreza branży technologii spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Targi w Poznaniu coraz bogatsze

Międzynarodowe Targi Gastronomiczne i Wyposażenia Hoteli – POLAGRA GASTRO i INVEST HOTEL to jedno z ważniejszych wydarzeń dla dystrybutorów sprzętu i wyposażenia dla sektora HoReCa - właścicieli i menedżerów restauracji, firm cateringowych oraz hoteli, a także szefów kuchni. Można tu odnaleźć produkty najlepszej jakości oraz poznać nowe rozwiązania z branży gastronomicznej. Ważnym wydarzeniem tych targów jest strefa kulinarna, w której rozgrywa się m.in. najważniejszy w polskiej gastronomii konkurs dla profesjonalistów, czyli Kulinarny Puchar Polski.

Międzynarodowe Targi Technik Pakowania –TAROPAK, które w tym roku nieznacznie zmieniły nazwę to kompleksowe targi obejmujące wszystkie gałęzie branży opakowań. Od szklanych przez metalowe, papierowe i z tworzyw sztucznych po zagadnienia etykietowania i magazynowania.

Targi Technologii dla Przetwórstwa Polimerów - POLIMER TECH są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie branży w zakresie najnowszych technologii związanych z produkcją i przetwórstwem tworzyw polimerowych.

4 PRINT WEEK to targi które koncentrują się na nowoczesnych technologiach, druku 3D, rozwiązaniach dedykowanych różnym sektorom przemysłu także spożywczego.