Rekordowy kontrakt spółki zależnej KGHM. Innowacyjny projekt górniczy w Wielkiej Brytanii

Fot. Shutterstock/Joe Belanger

DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC Mining Services Ltd. (”DMC”), spółki zależne KGHM Polska Miedź S.A. zawarły umowę z York Potash Ltd., firmą należącą do Sirius Minerals PLC. Kontrakt zakłada zaprojektowanie oraz pogłębienie czterech szybów górniczych na terenie parku narodowego North York Moors w Wielkiej Brytanii.

DMC wykona głębienie szybów produkcyjnego i materiałowo-zjazdowego o głębokości ok. 1600 m każdy oraz dwóch szybów będących częścią podziemnego systemu transportu urobku o głębokości ok. 350 m każdy.

DMC będzie głębić wyrobiska szybowe z wykorzystaniem nowoczesnego kombajnu urabiającego SBR, który pozwala na jednoczesne głębienie szybu kombajnem oraz wykonywanie obudowy. Dodatkowo konstrukcja zostanie odpowiednio zmodyfikowana, aby mogła być wykorzystana do głębienia szybu o głębokości ok. 1600 m.

Prace będą wykonywane w kopalni polihalitu, który jest używany do produkcji nawozów mineralnych.

Nowe ścieżki rozwoju dla KGHM

- To jeden z największych kontraktów w historii DMC. Liczę na to, że jego realizacja umocni pozycję spółki w sektorze górniczym jako podmiotu, który świadczy usługi z wykorzystaniem najnowszych i najbardziej efektywnych rozwiązań technologicznych – powiedział prezes zarządu KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki.

Kontrakt otwiera drogę do zaangażowania w projekt Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. spółki z Grupy Kapitałowej KGHM, która specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie infrastruktury górniczej. Firma wykonała wszystkie 30 szybów kopalni KGHM.

- Kontrakt przewiduje możliwość zlecenia przez DMC podwykonawstwa części prac dla spółki PeBeKa. To zapewni możliwość pozyskania nowych kontraktów zagranicznych, co zakłada strategia rozwoju tej spółki – dodaje Domagalski.

DMC buduje kopalnie

Przez ponad 35 lat działalności DMC dostarcza kompleksowe usługi górnicze, począwszy od głębienia szybów i prac wiertniczych aż do całościowej budowy kopalni i jej eksploatacji. Firma wykonywała szeroki zakres prac w dużych zakładach górniczych złota, niklu, miedzi, potażu, cynku i innych metali oraz minerałów.

Kluczowym projektem realizowanym przez DMC w ostatnich latach jest projekt głębienia szybów dla projektu górniczego Jansen, którego właścicielem jest BHP Billiton. DMC realizuje kontrakt od końca 2010 r. i w tym roku kończy prace.

Sirius Minerals PLC jest spółką notowaną na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada pozwolenie na budowę zakładu górniczego Woodsmith Polyhalite Mine wraz z dodatkową infrastrukturą o zdolności wydobycia na poziomie 10 mln ton polihalitu rocznie w pierwszej fazie inwestycji. Sirius Minerals PLC realizuje inwestycję poprzez spółkę celową York Potash Ltd., będącą bezpośrednim właścicielem projektu.