Rewolucja w PKP. Coraz bliżej wspólnego biletu

Fot. PKP Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. zapewnia, że Wspólny Bilet jest na całą kolej jest coraz bardziej realny

Łódzka Kolei Aglomeracyjna to pierwszy przewoźnik samorządowy w Polsce, który zaoferował pasażerom możliwość kupienia biletu na przejazd pociągami, aż czterech różnych przewoźników. W kolejce do Wspólnego Biletu są już kolejne samorządowe spółki.

Pakiet Podróżnika dostępny jest w sprzedaży od września ubr. Dzięki temu rozwiązaniu pasażerowie mogą kupić jeden bilet na całą podróż w ramach jednej transakcji. W pakiecie dostępne są wszystkie zniżki ustawowe, a także oferty promocyjne.

Bilety można kupić przez internet – na stronie Bilkom 2, a także w kasach. Za miesiąc zakończą się również testy aplikacji, która umożliwi zakup Pakietu Podróżnika w smartfonie.

PKP łączy przewoźników

Obecnie oferta obejmuje największych polskich przewoźników: PKP Intercity, POLREGIO, PKP Szybką Kolei Miejskiej w Trójmieście a od 1 lutego także Łódzką Kolei Aglomeracyjną.

- To kolejny krok do stworzenia Wspólnego Biletu. Mam nadzieję, że wzorem Łodzi pójdą kolejni przewoźnicy – zapewnia Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Także Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. jest zdania, że Wspólny Bilet dla wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce to tylko kwestia czasu.

- Jest mi ogromnie miło, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna dołączyła do grupy trzech spółek, które zainicjowały Pakiet Podróżnika. Działamy we wspólnym kierunku, dla pasażera, niezależnie od form własnościowych. Nasze deklaracje, czyli Wspólny Bilet na przełomie roku 2018/19 staje się coraz bardziej realny i możliwy do wykonania. Pasażerowie już dziś mogą jedną transakcją, w jednym okienku, kupić bilet na pociągi czterech przewoźników. To sygnał, że podzielona kolej może się łączyć.

Wspólny Bilet także na komunikację

Z nieoficjalnych informacji od Grupy PKP wynika, że dołączeniem do Wspólnego Biletu są zainteresowane Koleje Wielkopolskie, Dolnośląskie i Śląskie. Kolejarze rozmawiają również z warszawskim ZTM, by na jednym bilecie można było podróżować nie tylko pociągiem, ale również stołeczną komunikacją miejską.

- Naszym obowiązkiem jest tworzenie Wspólnego Biletu, bo to jest dobre dla pasażerów.

Udało się to już w łódzkiej aglomeracji, bo dzięki tej ofercie możemy w naszym regionie kupić bilet zarówno na pociąg jak i komunikację miejską w Łodzi – zapewnia Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Jedziesz pociągiem, wynajmujesz samochód

Kolejarze zapewniają, że Wspólny Bilet to nie wszystko, a podróż pociągiem ma zaczynać i kończyć się nie tylko na stacji.

Tomasz Miszczuk, prezes zarządu PKP Informatyka zdradził, że spółka pracuje również nad tym, by kupując bilet kolejowy można było podróżować na tym samym bilecie komunikacją miejską, wynająć rower, a nawet samochód. W jednym miejscu mamy również mieć możliwość opłacenia noclegu.

- Chcemy otworzyć kolej na przedsiębiorczość, nie chcemy zamykać się na obszar kolejowy.

Mamy ambicję być think tankiem, który będzie wdrażał innowacyjne rozwiązania na kolei – zapewnia prezes Miszczuk.