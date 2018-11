Różnica w cenie OC może wynieść ponad 2 tys. zł

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia kierowcy taką samą ochronę w ramach komunikacyjnego OC. Nie istnieją jednak żadne regulacje dotyczące wysokości składki, co oznacza, że ubezpieczyciele mają dowolność w jej ustalaniu. Różnice cen OC w poszczególnych firmach często są bardzo duże i wynoszą kilkaset złotych. W przypadku niektórych kierowców mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy. Skąd bierze się tak duża rozbieżność cen i co zrobić, by nie przepłacić za polisę?