Sadurska połączyła gigantów. PZU z ubezpieczeniem zakupów na Allegro

Fot. materialy prasowe Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU

W połowie kwietnia umożliwiliśmy kupującym na Allegro ubezpieczenie sprzętu RTV i AGD na wypadek awarii, uszkodzenia i kradzieży. Teraz rozszerzamy na Allegro naszą ofertę o ubezpieczenie rowerów i opon – mówi Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU, odpowiedzialna m.in. za partnerstwa strategiczne, w tym współpracę z Allegro.

To pierwsza w Polsce tego typu współpraca. Gigant ubezpieczeniowy połączył siły z najpopularniejszą w kraju platformą handlową. Nigdy wcześniej klienci kupujący przez Internet nie mieli możliwości, by w ten sposób, już w podczas dokonywania zakupu, wykupić atrakcyjną polisę. Oferta PZU i Allegro obejmuje kilka segmentów produktów. I tak, miłośnicy dwóch kółek, którzy kupią rower lub akcesoria do niego przez Allegro mogą ubezpieczyć teraz swoje zakupy w zakresie OC i casco a także ubezpieczyć opony samochodowe czy motocyklowe w zakresie assistance.

Na wypadek zniszczenia cudzej własności

Każdy dbający o swoje bezpieczeństwo może przy zakupie na Allegro roweru, kasku, bagażnika czy innych akcesoriów rowerowych dokupić ubezpieczenie OC, które ochroni go przed konsekwencjami finansowymi w razie wyrządzenia szkody innym osobom lub ich mieniu. Jeśli jadąc rowerem okaleczymy kogoś lub zniszczymy cudzą własność, np. zarysujemy karoserię samochodu lub urwiemy lusterko, PZU pokryje szkody do 20 tysięcy zł.

Dodatkowo klienci mogą skorzystać z ubezpieczenia casco nowego roweru, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu roweru lub jego utracie w wyniku rabunku czy kradzieży.

Co jeśli złapiesz gumę?

Klienci kupujący opony za pośrednictwem Allegro mogą natomiast skorzystać z ubezpieczenia assistance "Alleopona”. Oferta skierowana jest do właścicieli samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 t, motocykli i motorowerów.

Jeśli "złapią gumę” lub ktoś uszkodzi oponę w ich pojeździe, PZU zorganizuje i pokryje koszty naprawy opony lub wymiany na drodze albo odholuje pojazd do warsztatu w celu naprawy opony lub wymiany. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa – PZU pokryje koszt wymiany opony na nową tej samej klasy i o tych samych parametrach.

Dodatkowe trzy lata ubezpieczenia sprzętu RTV i AGD

Już od kwietnia PZU ubezpiecza też kupione na Allegro pralki, zmywarki, lodówki, telewizory i inny sprzęt RTV i AGD. Przy dokonywaniu zakupów wystarczy tylko wybrać jeden z wariantów polisy. Połączona oferta PZU i Allegro jest prosta i można ją kupić w ramach jednej transakcji. Ubezpieczenie startuje w momencie wygaśnięcia gwarancji producenta i trwa 3 lata. Polisa przewiduje że, PZU zapewni naprawę sprzętu w domu lub serwisie w razie awarii czy uszkodzenia. Jeśli naprawa nie będzie możliwa lub towar zostanie ukradziony PZU zwróci koszt zakupu nowego sprzętu.