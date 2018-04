Samorząd strategią dla przyszłości IV Europejski Kongres Samorządów

Fot. Archiwum Forum Ekonomicznego Europejski Kongres Samorządów tworzy płaszczyznę do owocnej dyskusji na temat przyszłości samorządów

Na dwa dni Kraków stanie się samorządową stolicą Europy – zapowiada Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i zaprasza na IV Europejski Kongres Samorządów (EKS).

Konferencja rozpocznie się w czwartek, 26 kwietnia i potrwa dwa dnia. W tym czasie do stolicy Małopolski zjedzie ok. 2 tys. gości. Wśród nich będą najważniejsi przedstawiciele władz regionalnych z krajów Europy, przedstawiciele administracji publicznej, samorządów, świata biznesu i organizacji pozarządowych. Organizatorzy Kongresu – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich i Miasto Kraków – przygotowali blisko 70 wydarzeń. To bloki programowe, dyskusje panelowe, wykłady, prezentacje i warsztaty, wszystkie podzielono na 7 ścieżek tematycznych.

Rok wyborów

Tegoroczna, czwarta edycja Europejskiego Kongresu Samorządów ma szczególne znacznie. Jak mówi Zygmunt Berdychowki „rok 2018 to niezwykle ważny czas dla polskich samorządów”. Wiąże się to ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

W Polsce obowiązuje podział administracyjny na 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin. „Tylko owocna współpraca przedstawicieli tych szczebli samorządowych pomiędzy sobą oraz władzami centralnymi i biznesem, a także współpraca regionów i miast europejskich jest drogą do sukcesu w dalszym rozwoju naszej europejskiej wspólnoty – przekonuje Berdychowski.

Płaszczyznę do owocnej dyskusji na temat przyszłości samorządów i do rozpoczęcia współpracy na różnych polach tworzy właśnie Europejski Kongres Samorządów. Jak twierdzi Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa - Im więcej prowadzonych dyskusji, wymiany informacji i konstruktywnej debaty – tym mniejsze jest prawdopodobieństwo błędu w realizacji obmyślonej strategii. Władza bowiem, czy to na poziomie europejskim, krajowym czy regionalnym, jest tylko puzzlem w odniesieniu do tworzonej układanki – porządkuje i organizuje funkcjonowanie ustalonego programu, swoistej umowy ze społeczeństwem.

„Samorząd strategią dla przyszłości”

„Idea samorządności, rozumiana jako wspólnota dająca przestrzeń do indywidualnego rozwoju, winna przyświecać każdej władzy. To bowiem w samorządzie tkwi obietnica na lepsze jutro dla wszystkich, bo to samorząd umożliwia bezpośrednie zaangażowanie i równą aktywność wielu środowisk” – mówi Jacek Majchrowski. To właśnie dlatego hasło przewodnie tegorocznego Kongresu brzmi „Samorząd strategią dla przyszłości”.

Jak przekonuje prezydent Krakowa – należy zawsze pamiętać o tym, że dzisiejsze decyzje, lawinowo wpływają na jutro, a to wywołuje, nie zawsze do końca przewidywalne, skutki. „Aby zminimalizować ryzyko, niezbędny jest dialog – i tu właśnie duże pole do popisu mają samorządowcy – włodarze regionów i miast, burmistrzowie, wójtowie, a także organizacje pozarządowe, przedstawicielstwa ministerstw, agend rządowych oraz środowisk biznesowych”- mówi.

7 ścieżek tematycznych

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia ze sfery finansów, gospodarki i innowacji. Uczestnicy Kongresu skupią się także na ścieżkach tematycznych związanych ze społeczeństwem i środowiskiem. Polityka spójności po 2020: lepsze zarządzanie dla mądrzejszych wydatków, Rewolucja czy ewolucja? Współczesne miasta przemysłowe, Ekonomia społeczna - w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań– to tylko niektóre z tematów dyskusji, które odbędą się w Krakowie.

W programie IV edycji EKS nie zabraknie również punktów poświęconych problematyce samorządu gospodarczego oraz kierunkom rozwoju turystyki. W ramach ścieżek zorganizowane zostaną sesje panelowe, warsztaty i spotkania z ekspertami.Partie polityczne przedstawią z kolei swoje wizje przyszłości samorządów na kilka miesięcy przed wyborami.

Miejsce obrad: ICE Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

Elektroniczne wnioski o rejestracje można składać przez stronę www.forum-ekonomiczne.pl.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Miastem Gospodarzem jest Kraków.

Szczegóły Kongresu znają Państwo na stronie www.eks-krakow.pl