Sensacyjne słowa Elona Muska. Rozważa wycofanie Tesli z giełdy

Rozważam wycofanie Tesli z giełdy. Mam zabezpieczone środki na ten cel – ta wiadomość, opublikowana przez Elona Muska na Twitterze, wywołała burzę. Niedługo potem miliarder wysłał pracownikom firmy maila, w którym wyjaśnił powody swojej decyzji.

Najpierw jednak opublikował serię twittów. W pierwszym, wspomnianym wyżej, wspomniał jeszcze, że na „prywatyzację” swojej firmy gotów jest wydać 420 dolarów za akcję.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

W kolejnych wpisach Musk wyraził nadzieję, że wszyscy obecni inwestorzy pozostaną jej udziałowcami i na pewno nikogo nie będzie zmuszał do wyjścia ze spółki. Sprzedaż udziałów będzie ich wyborem – oczywiście po cenie zaproponowanej przez miliardera.

Sugerował także, że dotychczasowi udziałowcy mogliby na przykład utworzyć specjalny fundusz celowy. Takie rozwiązanie już funkcjonuje i jest związane z inną spółka Muska, tj. SpaceX.

Def no forced sales. Hope all shareholders remain. Will be way smoother & less disruptive as a private company. Ends negative propaganda from shorts.