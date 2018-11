Siła nabywcza w polsce. Wciąż widać różnice między Polsą A i B [MAPA]

Siła nabywcza statystycznego Polaka to według ostatniego badania pracowni GFK 7228 euro.

- Wzrost w ostatnim kwartale wyrównany sezonowo to 5,7 proc. To zdecydowanie najwięcej w Unii Europejskiej. Premierzy innych krajów nam mocno zazdroszczą - mówił Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590.

- Taki podział wynika na pewno z wielkości gospodarstw domowych i źródeł zarobkowania. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku małych gospodarstw rolnych, których we wschodnich regionach jest dużo, a zupełnie inaczej te wskaźniki wypadają w miejskich gospodarstwach domowych, które utrzymują się z pracy najemnej - mówi Przemysław Dwojak, analityk GFK.

- Zjawisko konwergencji, czyli gonienia bogatszych obszarów przez te biedniejsze nie zawsze występuje i ma na to wpływ wiele czynników - analizuje prof. Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego. - Jednym z takich czynników jest siła dużych ośrodków miejskich, które kumulują kapitał i rozwijają się szybko, przez co różnice się zwiększają. Ale to oczywiście nie jedyny powód.