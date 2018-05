Solorz, Kulczykowie, Niemczycki. Zobacz jachty najbogatszych

Rozwód często ujawnia nie tylko brudne sekrety z prywatnego życia najbogatszych, ale przede wszystkim stan ich posiadania. Przekonał się o tym rosyjski oligarcha, Farchad Achmedow, którego rozwód został okrzyknięty sprawą wszech czasów w Wielkiej Brytanii. Batalia o wart prawie pół miliarda dolarów jacht pokazała, jak ważne dla najbogatszych są tego typu luksusowe zabawki. W końcu obok rezydencji, sportowych samochodów i atrakcyjnych partnerek to właśnie drogie łodzie są symbolem bogactwa. Lubią je również polscy biznesmeni. Zobaczcie, czym pływają.

Decyzją sądu w Londynie rosyjski miliarder Farchad Achmedow po rozwodzie musi oddać żonie Tatianie jacht Luna. 115-metrowa łódź dla 20 osób, wyposażona w dwa lądowiska dla helikopterów i 20-metrowy basen, warta jest 492 miliony dol.

Achmedow kupił ją w 2014 roku od innego rosyjskiego miliardera, a zarazem swojego przyjaciela Romana Abramowicza, znanego ze szczególnego zamiłowania do bardzo drogich łodzi. To on przez wiele lat był właścicielem najdroższego jachtu świata.