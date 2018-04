Specjaliści IT z NASA, Google, Booking.com przyjeżdżają do Polski - ucz się od najlepszych

Fot. materialy prasowe Po raz pierwszy w Polsce, na konferencji programistycznej Code Europe, swoją wiedzą podzielą się światowej klasy specjaliści z branży IT

Ponad 150 specjalistów IT z topowych i innowacyjnych firm, takich jak NASA, Google, JetBrains, Elastic, Eventbrite, IBM, Intel, Microsoft, Nokia Bell Labs, Red Hat, Salesforce, SAP, Trivago - już wkrótce podzieli się najnowszą wiedzą z branży IT na Code Europe - największej konferencji programistycznej w Polsce. Czwarta edycja wydarzenia odbędzie się już 24 kwietnia w Warszawie, 26 kwietnia we Wrocławiu, 8 maja w Krakowie i 12 czerwca w Poznaniu. Organizatorzy przygotowali aż 11 ścieżek tematycznych. Czego ciekawego będzie się można dowiedzieć?

- Michael Johansen z NASA, na co dzień tworzy technologie wykorzystywane w badaniach kosmicznych i misji na Marsa. Posłuchaj inspirującego wykładu "Reaching for New Heights - The Past, Present, and Future of NASA's Space Exploration” i porozmawiaj w twórcą najnowszych kosmicznych technologii.

- Scott Jenson z Google, od 25 lat specjalizuje się w UX i zarządzaniu strategicznym, opowie o przyszłości internetu rzeczy w prelekcji - "The Future IoT: Building Better Legos”. Spotkanie rzuci nowe spojrzenie na rozwiązania IoT, które przydadzą się nam tu i teraz.

- Andrew Godwin z Eventbrite, prywatnie - zapalony pilot, a zawodowo - developer Django, poprowadzi wykład "Distributed Failure: Learning From Aviation”. To spotkanie dla tych, którzy chcą budować lepsze, szybsze i niezawodne systemy i mikroserwisy.

- Fahim Kawsar z Nokia Bell Labs, na co dzień badacz w Pervasive Systems Research, poprowadzi wykład "Wearables AI & You”. To prelekcja dla tych, którzy pasjonują się nowymi technologiami, inteligentnymi gadżetami i AI.

- Frans Rosén, drugi na liście Hackread wśród dziesięciu najsłynniejszych Bug Bounty Hunters wszech czasów. Od lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa, przede wszystkim usług sieciowych. Zainspiruj się prelekcją "Attacking Modern Web Technologies” i przekonaj się, że protokoły i polityki bezpieczeństwa, które znasz, wcale nie są takie bezpieczne.

- 11 ścieżek tematycznych: Cloud Computing, Data Science, DevOps & Architecture, Digital Transformation Solutions, Future & Inspire, Gamedev, IoT & Mobile Hardware, Java & Scala, Programming languages, Security & Testing, Tomorrow Web,

- 150 wykładów i warsztatów, prowadzonych przez światowej klasy prelegentów z firm takich jak NASA, Google, JetBrains, Elastic, Eventbrite, IBM, Intel, Microsoft, Nokia Bell Labs, Red Hat, Salesforce, SAP, Trivago.

Organizatorem konferencji programistycznej Code Europe jest Grupa Absolvent.pl. To już 4 edycja Code Europe, tym razem odbędzie się w 4 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i po raz pierwszy - w Poznaniu. Jesienią w wydarzeniu wzięło udział ponad 150 prelegentów z całego świata i tysiące programistów, chcących zdobywać najnowszą wiedzę IT dostępną na rynku.

Kiedy i gdzie zapraszamy?

- Warszawa, 24 kwietnia, PGE Narodowy

- Wrocław, 26 kwietnia, Hala Stulecia

- Kraków, 8 maja, ICE Kraków Congress Centre

- Poznań, 12 czerwca, MTP

