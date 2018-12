Statystyczna rodzina na święta wyda niecałe 1200 zł. Zwiększamy wydatki wyjątkowo szybko

Polska rodzina przeznaczy na najbliższe święta Bożego Narodzenia 1168 zł (272 euro), o 6 proc. więcej niż wydała rok wcześniej – wynika z badania "Zakupy świąteczne 2018" firmy doradczej Deloitte.

- Ten sześcioprocentowy wzrost jest najwyższym w analizowanych krajach. Podobny wynik zanotowała Rosja. Największym budżetem na świąteczne wydatki dysponują jednak Brytyjczycy z 587 euro i Hiszpanie z blisko 495 euro – wyjaśnia dyrektor i lider zespołu ds. sektora dóbr konsumenckich Deloitte Wojciech Górniak.

Dodaje przy tym, że przy porównywaniu należy brać pod uwagę sytuację ekonomiczną i siłę nabywczą w danym kraju.

Z naszymi wydatkami rzędu 272 euro i tak pozostajemy poniżej średniej dla wszystkich ankietowanych państw, w których średnia w tym roku wynosi 377,4 euro.

Skoro już wiemy, ile wyda w święta statystyczna rodzina, to przeanalizujmy, o ile wzrosły ceny tego, co się na świątecznym stole – oraz pod choinką – znajdzie.

Statystyczny Polak więcej pieniędzy wyda na prezenty niż na żywność, choć różnica nie jest duża (532 zł na podarunki wobec 511 zł na jedzenie). Organizacja spotkań towarzyskich pochłonie średnio125 zł, czyli 1 proc. budżetu świątecznego.

Na koniec wyliczeń dodajmy, że statystyka nie ma wątpliwości, że czynione obietnice, że w okresie przedświątecznym nie przekroczymy założonego budżetu, to tylko deklaracje. 53 proc. Polaków przyznaje, że w 2017 r. wydało więcej o ponad 200 zł, niż zakładał pierwotny budżet. Średnia dla analizowanych krajów to 32 proc.

Ceny żywności bez większych zmian

Przyjrzyjmy się cenom tego, co włożymy do sklepowego koszyka.

- Można oczekiwać, że w tym roku ceny żywności będą o ok. 0,6 proc. wyższe. Jest to niewielki wzrost na tle historycznym biorąc pod uwagę, że w poprzednie święta Bożego Narodzenia żywność zdrożała o 5,4 proc. Choć ceny żywności ogółem zmienią się w niewielkim stopniu w porównaniu do ubiegłorocznych świąt, to zmiany cen poszczególnych produktów mogą być znaczące – uczula Jakub Olipra, ekonomista w banku Credit Agricole.

Najsilniej zdrożeją warzywa (o ok. 8 proc.) oraz pieczywo i produkty zbożowe (o ok. 6 proc.), co jest związane ze skutkami tegorocznej suszy w Europie. Nieznacznie droższe będą także ryby i owoce morza (o ok. 2 proc.).

Mniej zapłacimy natomiast za owoce (o ok. 13 proc.), co wynikać będzie z ich rekordowych tegorocznych zbiorów. Tańsze niż przed rokiem będą także nabiał (o ok. 2 proc.), oleje, tłuszcze i masło (o ok. 1 proc.).

Ceny mięsa pozostaną na poziomie podobnym do zeszłorocznego. Zdrożeje drób (o ok. 3 proc.), stanieje wieprzowina (o ok. 3 proc.). Zbliżone do ubiegłorocznych będą także ceny słodyczy, przy czym w przypadku przetworzonych produktów ceny będą nieznacznie wyższe, podczas gdy ceny samego cukru spadną aż o ok. 20 proc.

Stacje benzynowe nie zareagowały jeszcze na spadki

Tyle, gdy chodzi o to, co na stole. A pod choinką? Ekspert banku Credit Agricole przekonuje, że za prezenty zapłacimy mniej.

- Ceny odzieży i obuwia będą o ok. 3 proc. niższe niż przed rokiem. Można oczekiwać, że nieznacznie tańsze niż przed rokiem będą również sprzęt audiowizualny, fotograficzny, telekomunikacyjny i informatyczny, a także książki – przekonuje Jakub Olipra.

Z większymi niż przed rokiem wydatkami muszą liczyć się ci, którzy święta spędzają poza domem. Podróże będą nas kosztować więcej ze względu na wyższe ceny paliw.

- Choć od października ceny ropy naftowej Brent wyrażone w złotych spadły już o prawie 30 proc. ze względu na jej zwiększoną produkcję w USA, to należy pamiętać, że ceny paliw na stacjach spadają z kilkutygodniowym opóźnieniem i w o wiele mniejszej skali. W efekcie w tegoroczne święta paliwa będą najprawdopodobniej o ok. 10 proc. droższe niż przed rokiem – wyjaśnia Olipra.

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą tylko nieznacznie droższe niż przed rokiem. Jedynym, co w takim porównaniu rzuca się w oczy, są wyższe ceny paliw. Ta sytuacja trwa jednak od jakiegoś czasu, więc zdążyliśmy to zaakceptować. Inna sprawa, że w związku z bardzo dobrymi nastrojami konsumenckimi (a te wynikają z korzystnej sytuacji na rynku pracy i umiarkowanym wzrostem wynagrodzeń) większość konsumentów w swoich portfelach nie odczuje tegorocznych podwyżek.

