Strajk w LOT. Prezes zwalnia dyscyplinarnie kilkadziesiąt osób

Prezes PLL LOT Rafał Milczarski miał zwolnić dyscyplinarnie 67 osób. W związku ze strajkiem. „Apelowaliśmy o to żeby się wycofać, co do wczoraj mogło się odbyć bez konsekwencji”.

Jak informuje Rynek Lotniczy, prezes PLL LOT Rafał Milczarski zwolnił dyscyplinarnie 67 osób.

– Apelowaliśmy o to żeby się wycofać, co do wczoraj mogło się odbyć bez konsekwencji. Wczoraj został odwołany pierwszy, dalekodystansowy lot i nie mieliśmy innego wyjścia – mówi Rafał Milczarski, prezes PLL LOT o zwolnieniu dyscyplinarnym 67 protestujących osób.

Prezes LOT-u przypomniał, że anulowanie rejsu do Toronto to narażanie spółki na straty, w wysokości przekraczającej milion złotych.

– Nie ma tolerancji na narażanie spółki na straty. Nie mieliśmy innego wyjścia. Zwolniliśmy dzisiaj, dyscyplinarnie, ze skutkiem natychmiastowym 67 osób, zwolnienie odbyło się w trybie prawnym bez konsekwencji – stwierdził Rafał Milczarski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że ma nadzieję, że liczba zwolnień jest ostateczna i wielokrotnie podkreślał, że dawał pikietującym szansę, aby się wycofać.

Zaznaczył, że spółka otrzymała sądowe zabezpieczenie strajku.

– Zarząd w wielu komunikatach pisemnych i osobistych, wielokrotnie informował pracowników o nielegalności strajku – podkreślał prezes LOT-u.

Milczarski zaapelował również do pracowników, którzy są namawiani do dołączenia się do strajku.

– Strajkujący nakładają ogromną presję na pracowników, prosimy o nie odbieranie telefonów od pikietujących – komentował.

Jak poinformował prezes PLL LOT, w poniedziałek zakończył się również spór zbiorowy, ciągnący się od 2013 roku. Spółka podpisała bowiem porozumienie z dwoma związkami – NSZZ Solidarność i ze Związkiem Pracowników PLL LOT.

W czwartek ponad 100 pracowników protestowało w siedzibie firmy. W piątek rano nie zostali wpuszczeni do budynku, gdyż - jak tłumaczy Kubicki - firma wróciła do normalnej pracy i "nie możemy dopuścić, żeby 30 osób postawiło na głowie firmę, w której pracuje 3 tys. osób".

- Nie wpuszczono nas do biurowca. Stoimy na zewnątrz. Zgodnie z przepisami, musimy być na terenie zakładu pracy - wyjaśniła w rozmowie z PAP Monika Żelazik, Przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL). - Będziemy się przegrupowywać, część będzie chodziła z transparentami, a część będzie stała, bo jest zimno - dodała. Jednym z postulatów protestujących jest przywrócenie jej do pracy.

Głównym punktem sporu między związkami zawodowymi działającymi w LOT a władzami spółki jest wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagradzania z 2010 roku. LOT wówczas stanął na krawędzi bankructwa i musiał przeprowadzić restrukturyzację.

Spółka otrzymała pomoc publiczną, którą notyfikowała Komisja Europejska. Stare zasady dotyczące wynagrodzeń zostały zastąpione nowymi, ramowymi - zdaniem związków - mniej korzystnymi dla pracowników.

