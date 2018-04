Strajk w Lufthansie. 40 lotów z i do Polski odwołanych

Fot. Lufthansa Strajk zaplanowany jest na czterech niemieckich lotniskach.

We wtorek 10 kwietnia 40 rejsów mających swój początek lub koniec w Polsce zostało odwołanych. To efekt zaplanowanych na ten dzień strajków na czterech niemieckich lotniskach.

Odwołane zostały m.in. loty z Warszawy do Frankfurtu o godz. 10.25 i 18.55, z Krakowa do Frankfurtu o 10.55, 12.35 i 18.50, z Gdańska do Frankfurtu o 6.15 i do Monachium o 9.15 i o 14.40. Do skutku nie dojdą też loty na trasie Frankfurt-Poznań i Frankfurt-Wrocław - podaje PAP.

Strajk pracowników Lufthansy odbędą się lotnisku we Frankfurcie, Monachium, Kolonii i Bremie. Jest on skutkiem sporu płacowego, jaki toczą ze spółką pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym Verdi.

W godzinach od 5:00 rano do 18:00 nie będą pracować członkowie obsługi naziemnej, służby pomocnicze, a także część lotniskowej straży pożarnej.

Zobacz też: Kulisy problemów Ryanaira. Tak działa popularny przewoźnik

Jak już pisaliśmy, w związku ze strajkiem Lufthansa musi anulować tego dnia 800 z zaplanowanych 1600 rejsów, w tym 58 lotów międzykontynentalnych. Dotknie to bezpośrednio około 90 000 pasażerów. Operacje lotnicze zostaną wznowione zgodnie z rozkładem w środę 11 kwietnia 2018 r.

Pasażerowie, których połączenia nie zostały dotknięte strajkiem, powinni przybyć na lotnisko wcześniej, bo może wydłużyć się czas oczekiwania. Bez względu na to, czy ich rejs zostanie odwołany, wszyscy pasażerowie Lufthansa Group (oprócz rejsów operowanych przez SWISS), którzy zarezerwowali lot w dniu 10 kwietnia przez Frankfurt lub Monachium, bezpłatnie zmienić swoją rezerwację na inny rejs w ciągu następnych 7 dni.