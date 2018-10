Synek ćwiczył by zostać drugim Messim i wybił sąsiadowi szybę w aucie? Zapłacić musi rodzic.

Który rodzic by nie chciał, by w jego domu rósł drugi Messi czy Ronaldo? Każdy! Sława, pieniądze, kariera. Jednak taki talent w pierwszej kolejności rozkwita na boisku lub podwórku przed blokiem. To właśnie tam kiełkują sportowe zdolności. Niekiedy okupione jest to stratami. Problem zaczyna się wtedy, gdy nasz młody Messi wybije szybę sąsiadowi lub wgniecie karoserię jego samochodu. Koszty naprawy musi ponieść rodzic. Warto więc pomyśleć o OC w życiu prywatnym. Z pomocą spieszy LINK4 Mama.

- Przypadkowe zniszczenia przez dziecko mienia innych osób, to wcale nierzadkie przypadki. Nie tylko aut czy szyb, ale też elektroniki. Dotyczy to nie tylko sąsiadów. Nietrudno wyobrazić sobie, że dziecko niszczy towary na sklepowej półce czy potrąci pieszego w czasie rowerowej wycieczki, co może skutkować wywróceniem się czy innym uszczerbkiem na zdrowiu. W LINK4 Mama weźmiemy odpowiedzialność za tego typu przypadki. – mówi Joanna Talaśka z LINK4, która wie o czym mówi, bo sama jest mamą trójki dzieci. To ona współtworzyła pakiet LINK4 Mama i wspólnie z mamami zaprojektowały produkt, którego potrzebowały. OC w życiu prywatnym w ramach pakietu LINK4 Mama można kupić już od 38 złotych rocznie, suma ubezpieczenia wynosi wtedy 30 tysięcy.

Ubezpieczyciel przygotował cztery warianty OC. Najdroższy kosztuje 87 złotych za 12 miesięczny okres ubezpieczenia, ale suma ubezpieczenia to aż 150 tysięcy złotych. – A jeśli nasz młody piłkarz szlifuje swoje umiejętności w amatorskim klubie sportowym warto pomyśleć o wykupieniu mu ubezpieczenia NNW dla dziecka, które także oferujemy w ramach LINK4 Mama – dodaje Talaśka i zaznacza, że ubezpieczenie to będzie chronić dziecko przez całą dobę, przez 12 miesięcy. – W szkole, na podwórku, na wspomnianych zajęciach sportowych i pozalekcyjnych. NNW w ramach LINK4 Mama to doskonała alternatywa dla ubezpieczeń oferowanych przez szkoły. To przydatne NNW można kupić we własnym zakresie, będzie działać tak, jak ubezpieczenia oferowane przez przedszkola czy szkoły. – przekonuje Joanna Talaśka. W ramach LINK4 Mama NNW dla dziecka można kupić już za 42 złote, suma ubezpieczenia to wtedy 15 tysięcy złotych. Rodzicie mogą zdecydować się też na warianty droższe. W maksymalnym polisa będzie kosztować 220 złotych za rok, a suma ubezpieczenia wzrasta do 150 tysięcy.

Pakiet LINK4 Mama to cała gama produktów ubezpieczeniowych dla rodziców i dzieci. Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.link4mama.pl. Tam też można samodzielnie wyliczyć wysokość składki. Niewątpliwą zaletą LINK4 Mama jest to, że nie trzeba kupować całego pakietu. Można dowolnie połączyć wybrane elementy i zapłacić tylko za to, czego rzeczywiście się potrzebuje. Ubezpieczenie można kupić u agentów, albo przez telefon. Konsultanci czekają pod numerem 604 14 14 14. Dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny ubezpieczyciel przygotował 10% rabatu.

Jeżeli Ty lub Twoje dziecko wyrządzicie szkodę osobie, która nie należy do Waszej rodziny, my weźmiemy na siebie wypłatę odszkodowania poszkodowanemu, między innymi za:

zniszczenie mienia (np. porysowany samochód, zniszczenia w sklepie),

uszczerbek na zdrowiu danej osoby (np. po potrąceniu przechodnia w czasie jazdy na rowerze).