Sytuacja finansowa SKOK-ów. Skurczyły się aktywa i fundusze własne, ale wzrosły depozyty i liczba członków

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku zmniejszyły się aktywa i fundusze własne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ale zwiększyły się depozyty i liczba członków kas. Takie informacje przynosi najnowszy raport KNF o sytuacji w sektorze SKOK.

Z opublikowanego na stronie KNF-u raportu wynika, że na koniec marca 39 kas wykazało łączną stratę w wysokości 6,5 mln zł. Z rynku wypadła w tym czasie jedna kasa - zawieszona została działalność SKOK Wielkopolska.

Działalność kolejnych dwóch kas została zawieszona już w drugim kwartale tego roku. KNF skierował wnioski do sądu o ogłoszenie upadłości Twojej SKOK i SKOK Nike.

Z raportu KNF wynika, że cały sektor SKOK znajduje się w trudnej sytuacji. Na koniec marca aż 29 kas oraz Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, a 9 kas realizowało programy naprawcze zatwierdzone przez KNF.

Wideo: SKOK-i. Niekończąca się afera

W I kwartale obniżeniu uległy dane bilansowe sektora SKOK. Aktywa skurczyły się o 0,2 proc., czyli o 21 mln zł, a fundusze własne o 10,7 proc., czyli o 22,9 mln zł.

Dla odmiany, wzrósł portfel pożyczkowo-kredytowy netto o 0,3 proc., czyli o 16,4 mln zł, a przeterminowany portfel pożyczkowo-kredytowy wzrósł o 3,58 proc., czyli o 65,4 mln zł. Szczególnie mocno zwiększyła się wartość portfela kredytów przeterminowanych powyżej 12 miesięcy - o 10,57 proc., czyli. o 99 mln zł.

Wzrosła, choć symbolicznie, bo o 0,04 proc., czyli o 3,7 mln zł wartość depozytów SKOK-ów.

Na rynku zostało już 39 SKOK-ów

W pierwszym kwartale wzrosła też liczba członków kas - o ok. 3,8 tys., czyli o 0,21 proc. Z kolei liczba oddziałów kas zmniejszyła się o 18 placówek, a liczba zatrudnionych w kasach zmniejszyła się o 6 osób.

Fundusze własne kas prowadzących działalność na koniec marca obniżyły się o 10,7 proc., czyli o 23 mln zł. Na koniec marca 2017 r. wykazane zostały w wysokości 190,4 mln zł. Obniżeniu uległ współczynnik wypłacalności kas o 0,23 punkta procentowego, do poziomu 1,99 proc.

W okresie sprawowania przez KNF nadzoru nad sektorem SKOK, czyli od końca 2012 roku do końca I kwartału 2017 r. zawieszona została działalność 8 kas. We wszystkich przypadkach do sądów zostały skierowane wnioski Komisji o ogłoszenie upadłości tych kas. Kolejne 6 kas zostało przejętych przez banki, jedna kasa została przejęta przez inną kasę, a dwie kasy połączyły się po uzyskaniu zgody KNF.

Generalnie w tym okresie liczba kas prowadzących działalność zmniejszyła się o 16, do 39 podmiotów.