Marcin Lis 36 minut temu

Tak do historii odchodzi podatek liniowy. Danina solidarnościowa wywraca system

Danina solidarnościowa nie tylko faktycznie likwiduje w Polsce 19-procentową stawkę podatku liniowego. Przepisy ją wprowadzające są banalne do obejścia – wystarczy zmiana formy prowadzenia biznesu, by nie martwić się kolejnymi dziesiątkami tysięcy złotych do oddania państwu.

Podziel się Dodaj komentarz