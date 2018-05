Technologie, które zmienią świat. Poznasz je podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Robot przemysłowy, samochód elektryczny, symulator Formuły 1, wirtualna przymierzalnia, lustro interaktywne, ławka solarna, opaska telemedyczna, drukarka 3d – podczas 3. edycji European Start-up Days będzie można zobaczyć i przetestować najbardziej innowacyjne, zaawansowane technologicznie rozwiązania.

European Start-up Days po raz trzeci towarzyszyć będą Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (European Economic Congress – EEC) w Katowicach, kojarząc ze sobą młody i dojrzały biznes.

– Giełda pomysłów, kopalnia trendów, twórczy ferment i przestrzeń dialogu – tak można by podsumować to, co dzieje się podczas European Start-up Days. Tutaj można dowiedzieć się wszystkiego, co może być potrzebne w rozwoju pomysłu na firmę. Tutaj można przedstawić się biznesowemu światu, zainteresować potencjalnych partnerów innowacyjnymi rozwiązaniami,

a także zainspirować się mentorami, praktykami i ekspertami, zdobywając know-how z pierwszej ręki. Tegoroczna odsłona wydarzenia to jeszcze większy niż dotąd ukłon w stronę nowych technologii, o których będziemy nie tylko dyskutować, ale których funkcjonalność zobaczymy na żywo, za sprawą prezentujących się przed kongresową publicznością uczestników konkursu Start-up Challenge oraz naszych tegorocznych wystawców – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Gościem specjalnym 3. edycji European Start-up Days będzie Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego, premier Estonii w latach 2005-2013, współtwórca estońskiego „cudu informatyczno-cyfrowego”. Podczas dziesięciu lat jego urzędowania kraj dokonał bezprecedensowego, jeśli chodzi o skalę i dynamikę, postępu w dziedzinie informatyzacji, zyskując miano „E-stonii”.

W debatach, wystąpieniach i prezentacjach European Start-up Days udział wezmą ponadto m.in.: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego; Jarosław Broda, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia; Dobromir Ciaś, Managing Director w Edge NPD; Beata Cichocka-Tylman, dyrektor PwC; Magdalena Chudzikiewicz, członek zarządu, Pion Internet, IT i Marketing w Grupie Polska Press; Katarzyna Dorsey, CEO, Co-Founder Yosh.ai; Joanna Erdman, wiceprezes ING Banku Śląskiego; Ben Greeven, CEO, Founder Thalento; Piotr Hołubowicz, CEO SEEDiA; Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media; Bo Ji, Chief Representative & Assistant Dean, Cheung Kong Graduate School of Business; Michał Kot, dyrektor sprzedaży w Siemens Polska; Marcin Kowalik, Co-Founder, Managing Partner Black Pearls VC; Łukasz Kroplewski, wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG; Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice; Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Startup Poland; Jarosław Kuźniar, założyciel GoForWorld; Benoit Legrand, Chief Innovation Officer w ING Group; Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University; Szymon Midera, CEO, Co-Founder Shumee; Tariq Qureishy, CEO, Founder MAD Talks, Media Professional, Futurist and Executive Coach; Greg Pietruszyński, CEO, Founder Growbots; Paweł Rek, dyrektor generalny w Polsce i dyrektor regionalny w Europie Środkowej w Amadeus; Michał Sadowski, CEO, founder Brand24; Aleksander Szlachetko, dyrektor zarządzający ESL Polska; Wiktor Schmidt, CEO Netguru; Viktor Wanli, prezes, twórca, CEO Team Kinguin; Dariusz Żuk, prezes Business Link.

Wśród mentorów, z którymi będzie można przedyskutować pomysł na start-up, znajdą się m.in.: Maciej Balsewicz, CEO, Founder bValue Venture Capital; Kamil Bilczyński, wiceprezes, dyrektor kreatywny, współzałożyciel The Farm 51; Marek Borzestowski, przedsiębiorca, inwestor, współtwórca Wirtualnej Polski, partner zarządzający w Giza Polish Ventures, prezes NanoGroup; Sergey Butko, pomysłodawca CallPage; Michał Czerwiński, prezes PurellaFood; Jakub Gajdamowicz, Founder, LandscapeLab, vloger, twórca kanału poświęconego tworzeniu internetowego biznesu; Iwona Grochowska, współzałożycielka, CEO Nais; Justyna Janicka, Co-Founder, COO 1000 realities; Mateusz Juszczak, założyciel, prezes Laparo; Edyta Kocyk, współzałożycielka SiDLY; Artur Kupczunas, Co-Founder, Co-CEO Saule Technologies; Marcin Kuśmierz, prezes Home.pl; Arkadiusz Regiec, założyciel Beesfund.com; Andrzej Soldaty, lider projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości”.

Podczas European Start-up Days zaprezentuje się setka najlepszych start-upów, wyłonionych w konkursie Start-up Challenge spośród blisko 200 zgłoszeń. Autorzy 18. najlepszych konceptów wystąpią nie tylko na scenach prezentacyjnych European Start-up Days, ale również Europejskiego Kongresu Gospodarczego, walcząc o zwycięstwo w sześciu obszarach: NEW INDUSTRY (Przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny); ENVIRONMENT (Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów); TRADITION & MODERNITY (Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo); HEALTH & BIOTECHNOLOGY (Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia); BUSINESS PROCESSES (Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR); CLIENT & LIFESTYLE (Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

W gronie osiemnastu półfinalistów znalazły się start-upy: 3YOURMIND; Abyss Glass; BZB UAS; Emplocity; Genomtec; Handerek Technologies – Converting plastic to fuel; Innoaux; InnoGea; Medical Simulation Technologies; NanoPure Technologies; Placeme; PW Network; SENSE Monitoring; SCROOT; Shelfwise; Spectre; Tap To Speak; UMOWNIK.

W klimat nowych technologii uczestników European Start-up Days wprowadzą ponadto prezentowane w przestrzeniach Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego: czujniki antysmogowe firmy Airly; dron Airvein do transportu krwi; drukarki 3D firmy 3dgence; Keystone+Thalento firmy Facelytix – narzędzia wykorzystujące tzw "facial recognition” do analizy osobowości oraz dopasowania do ról zawodowych; ławki solarne SEEDia; opaski telemedyczne do monitorowania stanu zdrowia firmy Sidly; samochody elektryczne ING Banku Śląskiego; bolid, samochód elektryczny, symulator Formuły 1 i robot YuMi firmy ABB; czy technologie AR i VR firmy 1000 realities.

European Start-up Days odbędą się w dniach 15-16 maja br. w Katowicach. Pierwsze tak duże wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu w zeszłym roku zgromadziło 2,5 tysiąca uczestników. W tym roku ponownie celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W ramach tegorocznej, jubileuszowej, 10. edycji Kongresu odbędzie się ponad 150 sesji z udziałem 900 prelegentów. Organizatorzy spodziewają się ponad 9 tys. gości z całego świata.

Polub money.pl na Facebook:

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym: www.eecpoland.eu/pl