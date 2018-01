Teresa Czerwińska nową Minister Finansów. Jaki majątek posiada szefowa resortu?

Fot. JAN GRACZYNSKI Jako wicepremier w resorcie finansów Mateusza Morawieckiego, Czerwińska zajmowała się budżetem państwa

Szefową Ministerstwa Finansów została po zaledwie pół roku pracy w resorcie. Mimo tego uchodzi za specjalistkę w tej dziedzinie. Teresa Czerwińska jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł uzyskała właśnie z dziedziny finansów ponad siedem lat temu.

Potwierdziły się nieoficjalne informacje money.pl. Teresa Czerwińska została nową Minister Finansów. Dotychczas pracowała, jako wicepremier w resorcie Finansów Mateusza Morawieckiego, gdzie zajmowała się budżetem państwa. Wcześniej jednak sprawowała pieczę nad finansami w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego.

To ona odpowiadała m.in. za opracowanie i wdrożenie nowego mechanizmu podziału dotacji budżetowej dla uczelni publicznych i ogólną poprawę efektywności wydatkowania środków.

Biegła w finansach

Obecna Minister Finansów ma na swoim koncie kilka publikacji naukowych. Prawie dekadę temu analizowała portfele otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. Ma również doświadczenie zawodowe związane z finansami.

Czerwińska pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w 2005 roku. Do tego była powoływana do organów nadzorczych instytucji finansowych oraz jako biegły sądowy.





Jaki majątek posiada nowa minister?

Z oświadczenia majątkowego możemy wyczytać, że posiada 96-metrowe mieszkanie własnościowe wspólnie z mężem. Jeździ 11-letnią Hondą Civic. Na koncie zgromadziła zaledwie 2,5 tys. zł oszczędność i nieco 2,1 tys. w dolarach amerykańskich.

Z tytułu umowy o pracę w ubiegłym roku zarobiła około 56 tys. zł i 950 zł z umów autorskich. Około 11,5 tys zł to przychody z wynajmu. Minister Czerwińska posiada również kredyt we frankach szwajcarskich na kwotę 112 266,77 CHF, który będzie spłacać do 2038 roku, oraz hipoteczny w banku PKO BP w wysokości 324 915,4 zł.

Prywatnie jest mężatką i ma córkę. W biografii na stronie Ministerstwa Finansów jest przedstawiana jako miłośniczka teatru i muzyki klasycznej.