To rozwiązanie może uratować wielu górników. Państwowa spółka pracuje nad poprawą bezpieczeństwa w kopalniach

PGNiG chce wydobywać metan ze śląskich złóż węgla kamiennego. Wyniki pierwszych testów napawają optymizmem. Pokazują, że jest to możliwe. Dzięki temu praca górników może być bezpieczniejsza. Ma to być też kolejny krok do uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji.

W codziennej pracy pod ziemią metan stanowi śmiertelne zagrożenie. Dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa to natomiast ogromne złoża surowca, których nikt nie wykorzystuje.

Prezes spółki Piotr Woźniak wielokrotnie podkreślał, że metan jest wielkim bogactwem Śląska i nadszedł czas, by zacząć z niego korzystać.

W tym celu PGNiG zainaugurował program Geo-Metan i podpisał umowy o współpracy z największymi firmami górniczymi: Polską Grupą Górniczą, Jastrzębską Spółką Węglową i Tauronem.

Technologia jak przy łupkach

Dotychczas w kopalniach stosuje się jedynie metodę "odmetanowienia dołowego". Polega to na tym, że metan, który uwalnia się podczas wydobycia węgla, jest wypuszczany na powierzchnię szybami wentylacyjnymi.

PGNiG chce go natomiast wydobywać jeszcze przed etapem pozyskania węgla. Dzięki temu górnicy mogliby schodzić do kopalni, w której już praktycznie nie ma metanu.

Metoda polega na wywierceniu, od powierzchni ziemi do złóż węgla, dwóch przecinających się otworów. Następnie stosuje się technologię, jak przy wydobyciu gazu łupkowego, czyli szczelinowanie hydrauliczne. Do odwiertu wpompowywana jest woda z dodatkami chemicznymi i piaskiem. Po usunięciu płynu rozpoczyna się wydobycie metanu.



PGNiG

Są pierwsze sukcesy

Testowe wydobycie metanu PGNiG, przy współpracy z z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym, rozpoczął w ubiegłym roku.

W Gilowicach na obszarze koncesji "Międzyrzecze" powstały otwory wiertnicze Gilowice-1 i Gilowice-2H. W ciągu 11 miesięcy testowego wydobycia udało się uzyskać z nich prawie 900 tys. m3 gazu ziemnego o wysokiej zawartości metanu (97 proc.).

Po zimowej przerwie, państwowa spółka, zachęcona dobrymi wynikami, kontynuuje w tym miejscu prace. W tym roku rozpoczyna się też faza badawcza. Mają w niej zostać określone optymalne warunki geologiczno-górnicze do ujęcia metanu - m.in. za pomocą zdjęć geofizycznych.

Następnie, w najbliższych 4-5 latach, powstać mają otwory Gilowice-3K i Gilowice-4H oraz niezależne otwory pionowe Międzyrzecze-3 i Miedzyrzecze-4. Wtedy określona będzie też wydajność projektu. Jeżeli wyniki będą obiecujące, rozpocznie się komercyjne wydobycie.

Większe bezpieczeństwo energetyczne

Program Geo-Metan może przyczynić się do wzrostu krajowego wydobycia gazu nawet o 1/3. Obecnie wynosi ono ok. 4 mld m3 rocznie.

Wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski kilkakrotnie publicznie mówił, że przy pomyślnej realizacji programu i rozpoczęciu produkcji na skalę przemysłową, roczne wydobycie metanu z pokładów węgla mogłoby osiągnąć nawet 1-1,5 mld m3.

Według szacunków PIG-PIB, na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w pokładach węglowych, znajduje się 170 mld m3 metanu do wydobycia.

Eksploatacja tych zasobów, zgodna z przewidywaniami, pozwoliłaby na ograniczenie dostaw ze Wschodu.

Teraz Polacy zużywają rocznie prawie 16 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego prawie 70 procent pochodzi z Rosji.

Program Geo-Metan jest całkowicie nowatorski w naszym kraju. Na świecie metan z pokładów węgla wydobywany jest m.in. w USA, Chinach, Kanadzie i Australii. Wartość projektu szacuje się na 300 mln zł.

