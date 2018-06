Piątka "himalaistów" warszawskiej giełdy. Ich akcje są na rocznych szczytach

W ciągu ostatnich 12 miesięcy można było na nich zarobić od kilkunastu do nawet 170 procent.

Warszawska giełda od kilku miesięcy przeżywa trudne chwile. Od końca stycznia ceny akcji spadły średnio o 13 proc., co oznacza, że z kilkuset spółek wyparowało łącznie aż 192 mld zł. Są jednak firmy, które dają zyski przekraczające 100 proc.

Zarabianie na giełdzie, szczególnie obecnie, nie jest łatwą sprawą. Zdecydowana większość akcji traci na wartości. Nie oznacza to jednak, że nie można znaleźć spółek, które tak dobrze sobie radzą, że inwestorzy przebijają się ofertami, by kupić ich papiery. Na kolejnych stronach pokazujemy przykłady firm, które właśnie są na co najmniej rocznych szczytach notowań.

W naszym zestawieniu najwięcej w rok dały zarobić udziały w grupy 4FUN Media. To właściciel m.in. popularnego kanału muzycznego 4FUN TV. Świetna passa firmy na giełdzie rozpoczęła się na początku ubiegłego roku. Jeszcze 12 miesięcy temu jedna akcja była wyceniana na 5,5 zł. Teraz kosztuje 15 zł. To blisko 170 proc. zysku. Stawiając na nią 10 tys. zł, w tej chwili mielibyśmy na koncie ponad 27 tys. zł.

Roczne notowania akcji 4FUN Media





Ogromny progres widać po wynikach finansowych właściciela 4FUN TV. W 2017 roku zarobił "na czysto" prawie 7,5 mln zł, pięciokrotnie poprawiając statystyki sprzed roku.

"Przychody na poziomie jednostkowym, pochodzące głównie ze sprzedaży czasu reklamowego w stacjach telewizyjnych 4FUN.TV, 4FUN GOLD HITS oraz 4FUN DANCE, osiągnęły w raportowanym okresie wartość 23,8 mln zł i były wyższe o 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę silnie rozdrobniony rynek stacji muzycznych w Polsce, na którym działa co najmniej 25 telewizji, wynik ten należy uznać za wymierny sukces" - podkreśla zarząd w komentarzu do wyników.