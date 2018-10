Tradycyjne sklepy nie znikną z centrów handlowych. Klienci wciąż ich potrzebują

Dzięki mediom społecznościowym marki potrafią bardzo szybko zyskiwać uznanie klienta, ale jeszcze szybciej je tracić. Stąd na co dzień staramy się oferować produkty i usługi jak najlepiej zaspokajające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów - mówi Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik.

Krzysztof Suwart: Czwarty kwartał to zwykle czas żniw dla takich firm jak Komputronik. Na co firma liczy w tym sezonie świątecznym?

Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik: Ruch rośnie już teraz - porównując dane do ubiegłorocznych wyników. Trend ten dotyczy zarówno online, jak i sklepów stacjonarnych. Co więcej, w e-commerce statystyki są bardzo dobre nie tylko dla komputronik.pl, ale również na innych platformach sprzedażowych, na których jesteśmy obecni. Liczymy zatem na wyższe wyniki sprzedażowe w ujęciu rok do roku, szczególnie w najważniejszych dla nas kategoriach – komputery PC, laptopy, smartfony, aparaty cyfrowe i w szerokim portfolio peryferii, komponentów oraz akcesoriów z kategorii elektroniki użytkowej.

Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik

Czy i jak jesteście przygotowani jako Komputronik na obsługę wzmożonego ruchu? To duże wyzwanie dla e-commerce – głównie w kwestii dostępności produktów.

Za nami ponad 20 sezonów doświadczeń związanych z występowaniem szczytowych okresów sprzedażowych. Jesteśmy solidnie przygotowani na obsługę wzmożonej ilości zamówień w ramach okresu świątecznego, także z uwzględnieniem działań wokół popularnych akcji promocyjnych, np. zbliżającego się Black Friday.

Nawet w tak intensywnym sprzedażowo i logistycznie okresie, jesteśmy w stanie zaoferować najwyższy komfort i bezpieczeństwo transakcji, a także prawo zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny nawet do 30 dni od daty zakupu.

Naszym jedynym zmartwieniem może być „tylko i aż” potencjalne ryzyko opóźnień w dostawie do klienta, realizowanej przez firmy kurierskie.

Czas po świętach to czas podsumowań. Jakie są prognozy firmy Komputronik na zakończenie tego roku, szczególnie w porównaniu do obrotów i wyników podanych za 2017 rok?

Komputronik nie publikuje swoich prognoz, zatem nie mogę odnieść się do naszych planów i spodziewanych rezultatów. Mogę za to zapewnić, że jesteśmy pełni optymizmu w kwestii osiąganych wyników. W swoich działaniach skupiamy się przede wszystkim na poprawie rentowności i zyskowności, pozostawiając dążenia do zwiększania obrotów jako cel drugoplanowy.

Komputronik już dawno nie jest tylko sklepem z elektroniką. Czy, Pana zdaniem, obecni i potencjalni klienci mają już świadomość szerokiego asortymentu, jaki obecnie posiadacie i rozwijacie?

Oczywiście, mamy świadomość, że wielu klientów ceni nas i kojarzy głównie jako czołowego sprzedawcę w kategorii komputery i elektronika. Dlatego poszerzając asortyment, równolegle prowadzimy intensywne działania reklamowe, konsekwentnie zwiększając udział kampanii promocyjnych dedykowanych popularyzacji oferty nowych kategorii produktowych. Jednocześnie zauważamy, że działania te już przynoszą spodziewane efekty – wkład tych produktów w naszą całkowitą sprzedaż rośnie.

Jak Komputronik odnajduje się w nowoczesnych modelach sprzedażowych? I jak planuje je rozwijać?

Komputronik zawsze był innowatorem - jako jeden z pierwszych absorbował i wdrażał najnowocześniejsze modele sprzedażowe na rynku. Sprzedaż omni-channel, nazywaną przez nas w tamtym czasie sprzedażą hybrydową, rozwijamy już od 2002 roku. Sam sklep internetowy Komputronik.pl funkcjonuje od lutego 1998 roku, czyli ponad 20 lat i wciąż pozostaje na topie, oferując najciekawsze innowacje dostępne w świecie e-commerce.

Nad optymalizacją procesów sprzedaży – w online, jak i w sklepach stacjonarnych – oraz towarzyszącym temu narzędziom czuwa kilkadziesiąt osób w ramach struktur Grupy Komputronik. Jestem bardzo dumny z efektów ich pracy i korzyści, jakie oferujemy klientom.

Kilka dni temu otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie - 1. miejsce w rankingu Ceneo dla najbardziej zaufanych sklepów internetowych w kategorii „Technologia”. Nagrody przyznawano na podstawie 3 milionów ankiet wypełnionych przez użytkowników Ceneo, w okresie od września do października 2018. Znaleźliśmy się w gronie najlepszych, pokonując blisko 4500 zgłoszonych sklepów internetowych w Polsce.

Sklepy stacjonarne w galeriach handlowych to model, z którego powoli należy się wycofywać – to głosy wielu ekspertów. Tym bardziej, że handel w niedzielę będzie coraz bardziej ograniczony. Co Pan o tym sądzi?

Prowadzenie sprzedaży wyłącznie w modelu sklepów stacjonarnych umiejscowionych w centrach handlowych, długofalowo może nie być wystarczające. Dzisiaj, bezwzględnie, należy postawić na model omni-channel – czyli dostępność dla klienta w różnych kanałach i formatach, zgodnie z jego stałą lub chwilową preferencją. Nie zgodzę się jednak z tezą, że istnienie stacjonarnych salonów jest zagrożone – wręcz przeciwnie. Klienci nadal oczekują bezpośredniego kontaktu z produktami oraz z doradcami, którzy rozwieją wątpliwością i udzielą pomocy technicznej.

Komputronik to nie tylko obsługa klienta indywidualnego. Firma liczy na rozwój współpracy także z przedsiębiorcami, chcącymi otworzyć swój sklep IT – w ramach rozwoju spółki Komputronik Biznes. To jednak trudny rynek i szczególnie małe firmy nie mają na niej większych szans. Co w sytuacji takiego przedsiębiorcy zmienia partnerstwo z Komputronikiem? Na czym polega tak naprawdę współpraca Partnera z Komputronik Biznes?

Partnerzy Biznesowi podejmujący z nami współpracę, powiększają swoje portfolio ofertowe o zasoby, usługi oraz know-how doradców i inżynierów Komputronik Biznes, dynamicznie rozwijającej się spółki w Grupie Komputronik. Korzystając z preferencyjnych warunków zakupowych jakie posiadamy u naszych dystrybutorów i producentów, zyskują tym samym przewagę nad konkurencją działając na swoim rynku. Będąc ogólnopolskim integratorem IT, dzielimy się z partnerami doświadczeniem i wypracowanymi rozwiązaniami, które zdobyliśmy na przestrzeni 20 lat, nie tylko w ramach sprzętu IT, ale również oprogramowania, co jest bardzo atrakcyjne dla wszystkich małych przedsiębiorstw. Współpraca z partnerami Komputronik Biznes opiera się na wzajemnym zaufaniu, elastycznym podejściu, a także jasnych zasadach współpracy, ale przede wszystkim jest to w większości przypadków współpraca dwukierunkowa – jako Komputronik Biznes również zlecamy pracę naszym partnerom w ramach projektów, które realizujemy w regionie działania naszych partnerów. Są to z reguły prace serwisowe, inżynierskie, wdrożeniowe. Dzięki takiemu podejściu osiągamy efekt win-win i współpracujemy z naszymi partnerami długoterminowo.

Jak postrzega Pan przyszłość Komputronika? Na jakie trendy i nowości chcecie postawić długofalowo i gdzie widzicie potencjał rozwoju? Ecommerce, biznes, partnerstwa – który z tych filarów będzie najważniejszy?

Komputronik bezustannie analizuje otoczenie, trendy rynkowe i prognozy o charakterze mikro- i makroekonomicznym. Na bieżąco dostosowujemy model funkcjonowania i akcentujemy obszary, które w naszej ocenie charakteryzują się najlepszym potencjałem rozwoju. Widzimy dzisiaj ogromne możliwości dla rozwoju świadczenia kompleksowych usług integratora i konsultanta nowoczesnych technologii oraz zarządzania procesowego, skierowanego do średnich i dużych firm oraz jednostek administracji samorządowej czy publicznej. Komputronik Biznes i reprezentowany przez markę kierunek rozwoju to, w mojej ocenie, najbardziej perspektywiczny sposób na sukces rynkowy. Dojrzewający i cywilizujący się elektroniką konsumencką rynek handlu detalicznego, w okresie bogacenia się polskiego społeczeństwa, również stwarza perspektywę stabilnych i przewidywalnych rezultatów ekonomicznych. Dlatego oferta Komputronik – zarówno jako e-commerce, jak i sieci salonów Komputronik, będzie nadal filarem działania Grupy.

Rynek dynamicznie się zmienia, to oczywistość. Ale jak ocenia Pan tę sytuację w szerszym kontekście – ku czemu dążymy jako konsumenci, a co za tym idzie – w jaką stronę powinni się teraz zwrócić sprzedawcy?

Konsumenci wraz z rozwojem technologicznym zyskują narzędzia umożliwiające bezproblemowe porównywanie produktów i usług. Oczekują szerokiej acz personalizowanej oferty, wygody zakupów oraz elastyczności w obsłudze. Sprzedawcy muszą więc wykazać się znakomitą diagnozą potrzeb z jakimi przychodzi do nich klient, muszą umieć przedstawiać cechy produktów z perspektywy korzyści dla klienta i dbać o wygodę w procesie obsługi sprzedażowej.

Dzięki mediom społecznościowym marki potrafią bardzo szybko zyskiwać uznanie, ale jeszcze szybciej je tracić. W Komputronik na co dzień koncentrujemy się na kliencie, badamy i analizujemy jego potrzeby, przy czym staramy się oferować produkty i komplementarne usługi jak najlepiej zaspokajające oczekiwania nawet najbardziej wymagających.

Na koniec krótko o najnowszym projekcie Komputronika – nowopowstałej Fundacji.

Od wielu lat pomagaliśmy różnym organizacjom i osobom prywatnym w momentach, w których potrzebowali wsparcia. Teraz postanowiliśmy te działania zintegrować pod własnym szyldem. Fundacja Komputronik ma za zadanie wspierać chętnych i zaangażowanych w każdym wieku, którzy z powodów organizacyjnych czy finansowych nie są w stanie samodzielnie pokonywać barier oddzielających ich od świata wielkich możliwości. Dla nich organizujemy spotkania z praktykami, przekazujemy przydatną wiedzę, pomagamy w codziennym funkcjonowaniu oraz inspirujemy do działania i rozwoju. Wybrane wnioski mają też szansę na wsparcie rzeczowe i finansowe. Wierzę, że dzięki działalności Fundacji Komputronik wiele osób będzie w stanie zrealizować swoje marzenia.