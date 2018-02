Sprytne zagranie TVN. Reklamy to już ponad jedna czwarta programu

Fot. REPORTER TVN najwięcej czasu emisji poświęca na wyświetlanie reklam

Najwięcej reklam na godzinę emituje już nie Polsat, a TVN - wynika z analizy money.pl. W każdej godzinie programu stacja umieszcza ponad kwadrans spotów. Choć limity reklam są przez to przekraczane, to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozkłada ręce: prawo nie jest łamane.



Kto zdecydował się oglądać w ostatnią niedzielę na TVN "Hobbita: Bitwa Pięciu Armii" musiał na to poświęcić bite trzy godziny. Film zaczął się o 20:00, a skończył po 23:00. To o tyle ciekawe, że kinowa wersja trwa 2 godziny i 14 minut (bez napisów). Może to była wersja reżyserska? Nie. Raczej "reklamowa", czyli ze spotami trwającymi nawet jedną trzecią tego, co film.

Nie inaczej będzie w najbliższy piątek z drugą częścią filmu "Harry Potter: Insygnia Śmierci". TVN ponownie planuje "wersję reklamową". Zacznie się o ona 20, a skończy o 22:50, choć sam film trwa jedynie godzinę i 58 minut. W sumie więc emisja rozciągnie się o niemal godzinę.

Najprawdopodobniej twarz Martina Freemana, czyli aktora grającego Bilbo Bagginsa, lub Daniela Radcliffa jako Harry'ego Pottera widzieliśmy (lub będziemy widzieć) na ekranie krócej niż reklamy proszków i leków na ból głowy.

- Zakup praw do emisji "Hobbita" i "Harry'ego Pottera" to około 300 tys. dol. Za te pieniądze stacje mogą puścić hity trzy razy w ciągu dwóch lat - mówi nam osoba, która zajmuje się kupowaniem praw telewizyjnych. - Stacje telewizyjne muszą jakoś na to zarobić i przy najgorszym scenariuszu chociaż pokryć wydatki - dodaje.

W przeliczeniu na obecny kurs dolara, jedna emisja kosztuje około 350 tys. zł. By wyjść na swoje, czyli pokryć też pozostałe koszty (emisja, obsługa, koncesja, biura reklamy, itp.), trzeba wyemitować reklamy, które dadzą co najmniej pół miliona złotych.

12 minut limitu? TVN znalazło na to sposób

Polskie prawo zezwala by, stacje emitowały reklamy i telesprzedaż przez maksymalnie 12 minut na godzinę. Programy mogą być przerywane blokami reklamowymi raz na 45 minut. Takie są obowiązki ustawowe. Co prawda Parlament Europejski szykuje od roku nowe prawo, które ma zmniejszyć obostrzenia, ale i tak "łagodzenie" nie będzie dotyczyć tzw. prime time, czyli czasu największej oglądalności między godzinami 20:00 a 23:00.

Money.pl sprawdził dane firmy badawczej AGB Nielsen. Wynika z nich, że stacje telewizyjne podchodzą do zapisów dosyć swobodnie. TVN w tygodniu kończącym się 11 lutego emitował średnio 16 minut i 7 sekund reklam na godzinę. Tydzień wcześniej było to o 3 sekundy krócej.

Jak to możliwe, skoro limit to 12 minut? O wyjaśnienia zwróciliśmy się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

- Przekroczenia limitu czasu reklam w godzinie zegarowej programu wynikają z tego, że AGB Nielsen, bilansując czas reklam w godzinie, zalicza do nich również inne przekazy, które nie spełniają przesłanek definiujących reklamę, zawartych w ustawie o radiofonii i telewizji. Jest to tzw. reklama społeczna - podała money.pl Grażyna Krassowska, ekspert departamentu monitoringu biura KRRiT.

O co chodzi? O kampanie społeczne, które teoretycznie reklamą nie są. Praktyka wskazuje jednak, że stacje telewizyjne zarabiają na nich jak na zwykłych spotach. A KRRiT nie może ich za to ukarać.

Społeczne kampanie, realne pieniądze

Grażyna Krassowska wylicza, że chodzi m.in. o kampanie takie jak "Stop piratom drogowym”, "Droga donikąd - czy kierowcy mogą zrozumieć pieszych" czy "Mała książka, wielki człowiek - rodzice czytają dzieciom”. Oprócz tego, kwalifikują się do tej grupy m.in. reklama funduszy na cel wskazany przez organizacje charytatywne, np. Fundację Polsat, Fundację TVN Nie Jesteś Sam, UNESCO, fundacje ratujące zwierzęta (np. WWF), informacja o przekazywaniu 1 proc. podatku z rozliczeń finansowych na cele charytatywne.

Ostatnio dużo takich reklam zleca też Ministerstwo Finansów - chodzi o kampanię na temat wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Resort przyznaje, że wykupił czas antenowy w Polsacie i TVN i płaci jak za zwykłe reklamy.

- Są to kampanie odpłatne. Złożone przez te stacje oferty w prowadzonym postępowaniu oraz zapisy umów łączące strony nie wskazują na szczególne rabaty udzielane Ministerstwu Finansów - głosi stanowisko resortu przekazane money.pl.

Obserwacja statystyk TVN pokazuje, że od dłuższego czasu stacja oscyluje wokół średnio 16 minut na godzinę. Cztery minuty z tych szesnastu muszą więc przeciętnie zajmować reklamy społeczne.

Nie trzeba chyba pisać, co to oznacza dla widza. Próba obejrzenia normalnie dwugodzinnego filmu, który zaczyna się o 20:00, kończy się najwcześniej godzinę przed północą, a czasem i później.

- Dyrektorzy programowi zazwyczaj nie zalecają praktyk wydłużania czasu reklamowego. Im dłuższy ich czas, tym większe ryzyko, że widzowie przeniosą się do konkurencyjnych stacji - podaje nasze anonimowe źródło. TVN z jakichś powodów robi to jednak regularnie i to w dość dużej skali. Zapytaliśmy o oficjalne stanowisko samą stację, ale na razie nie doczekaliśmy się odpowiedzi.

Ucieczkę widzów w trakcie reklam dobrze ilustruje wykres oglądalności "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii". Na osi pionowej mamy liczbę widzów. Szare pola to bloki reklamowe przerywające emisję. Jak widać, najwięcej osób oglądało film w momencie jego startu, a za każdym razem, gdy pojawiały się reklamy, ubywało około 400 tys. osób.



Limit 12 minut przekracza regularnie nie tylko TVN. Polsat w pierwszych dwóch tygodniach lutego emitował po prawie 13 minut reklam na godzinę. Nieznacznie - po około pół minuty na godzinę - przekraczają ograniczenia TV4 i TV Puls. W limicie mieści się Telewizja Polska, tj. bloki reklamowe na TVP1 i TVP2 zajmują przeciętnie 11 i pół minuty. To o tyle ciekawe, że publiczny nadawca nie może przerywać swoich programów reklamami.

Reklamy dłuższe, ale dla TVN wcale nie droższe

Choć to TVN jest mistrzem w wydłużaniu filmów do 3 godzin, to nie on zarabia najwięcej. Liderem jest tu Polsat. W tygodniu kończącym się 11 lutego miał 15-procentowy udział w wydatkach reklamodawców, a TVN zaledwie 8,9-procentowy. Na trzecim i czwartym miejscu były kanały TVP 2 i TVP1 z odpowiednio 5,6 i 5,4 proc. udziałów. Proporcje nieznacznie tylko pogorszyły się na niekorzyść Polsatu w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Wniosek? Emisja reklam społecznych nie daje często stacjom dużego przychodu. Część z nich wyświetlana jest za darmo. Te, które produkuje Fundacja Polsat czy Fundację TVN Nie Jesteś Sam dają jednak dodatkowy plus - są formą reklamy samej stacji, poprawiają jej wizerunek w społeczeństwie, a więc pośrednio utrzymują przy niej widzów.

Inne, emitowane na zlecenie komercyjnych partnerów (np. PZU, Ministerstwa Finansów), zysk już jednak przynoszą.

Poziom przychodów obu fundacji pokazuje, że TVN dużo częściej wykorzystuje reklamy własnej instytucji charytatywnej. W 2016 roku kierowana przez Katarzynę Kolendę-Zaleską Fundacja TVN nie jesteś sam miała przychody prawie 19 mln zł, a Fundacja Polsat - niecałe 5 mln zł.