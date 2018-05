Wojna o mundial. TVP wyda miliony. Skorzysta konkurencja

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Jacek Kurski mocno liczy na to, że dzięki mudialowi oglądalność TVP znacznie skoczy

TVP zapłaciła grube miliony za prawo do transmisji piłkarskich mistrzostwa świata w Rosji. TVN znalazł sposób, jak pokazać mundial swoim widzom i nie wydać na to ani złotówki.

Nadawca nie ujawnił, ile zapłacił, jednak jak szacuje "Dziennik Gazeta Prawna", może to być kilkadziesiąt milionów złotych. A, zdaniem dziennika, biorąc pod uwagę, że TVP kupiła też prawa do eliminacji i finałów Euro 2020, Ligi Narodów w edycjach 2018–2019 i 2020–2021 oraz kwalifikacji i mundialu 2022 w Katarze - w grę wchodzić mogą setki milionów. TVP dzięki temu liczy na mocny wzrost oglądalności.

Na mundialu mogą jednak skorzystać także inni nadawcy. Jak się nieoficjalnie dowiaduje "DGP", sposób, żeby pokazać mecze, znalazła Grupa TVN. Nie w tradycyjnej telewizji, lecz w swoim internetowym serwisie Player. Jak to możliwe? TVN chce wykorzystać zasadę "must carry, must offer" zawartą w ustawie o radiofonii i telewizji.

Abonament RTV. Minister kultury stawia sprawę jasno

Jej art. 43 mówi, że operator rozprowadzający programy telewizyjne musi włączać do swojej oferty kanały: TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls i regionalną antenę TVP ("must carry"), a nadawcy tych telewizji nie mogą odmówić zgody na udostępnienie sygnału ani uzależniać jej "od uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w szczególności z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z nadania" ("must offer").

Transmisje piłkarskich meczy będzie można oglądać w ten sposób w aplikacji WP Pilot. - Usługa działa zgodnie z prawem. - podkreśla Michał Siegieda, rzecznik prasowy WP. - Toczą się postępowania sądowe w tej sprawie. Jednak dotychczasowe wyroki potwierdzają, że działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mundial będzie transmitowany właśnie w TVP1 i TVP2. Co zrobi telewizja publiczna, jeśli te stacje znajdą się w Playerze? - Nie sądzę, żeby TVN zdecydował się na taki krok bez naszej zgody - powiedział dziennikowi członek zarządu TVP Maciej Stanecki.