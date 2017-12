Tysiące zużytych kilowatogodzin. Policzyliśmy, jak zaoszczędzić na energii elektrycznej

Fot. jarmoluk/pixabay (CC0) Najmniej za prąd zapłacą mieszkańcy Trójmiasta - 0,298 zł/kWh. Niewiele więcej mieszkańcy Białegostoku 0,299 zł/kWh, najwięcej Warszawy 0,339 zł/kWh.

Chcesz płacić mniej za prąd? Wbrew pozorom to nie jest takie trudne, a zmiana dostawcy jest równie łatwa jak zmiana operatora twojego smartfonu.

Ile to kosztuje?

Przy najpopularniejszej w Polsce taryfie G11 (ze stałą ceną przez całą dobę) za 1 kWh prądu płacimy średnio 55 gr. Na tę kwotę składają się: koszty zakupu energii elektrycznej i usług przesyłowych, koszty własne i marża spółki dystrybucyjnej prąd, podatki – w tym VAT i lokalne – oraz akcyza.

Właściciel dwupokojowego mieszkania zużywa średnio 2000 kWh rocznie. Miesięcznie za samo zużycie płaci ok. 90 zł. W mieszkaniu trzypokojowym zużycie wzrasta do 2800 kWh, a rachunki do ok. 130 zł. Zaopatrzenie w energię domu, przy średnim rocznym zużyciu na poziomie 5000 kWh, kosztuje ok. 230 zł miesięcznie. Do tego dochodzą oczywiście pozostałe koszty.

Co powiększa nasze rachunki?

Zużycie energii zależy oczywiście od ilości i intensywności korzystania ze sprzętów elektrycznych, które mamy w domu. Telewizor o mocy 150 W oglądany przez cztery godziny dziennie zużywa rocznie 219 kWh, co kosztuje nas 148 zł. Pralka o mocy 2000 W włączana co drugi dzień to 365 kWh rocznie i 247 zł. Zmywarka (2000 W), bez której wielu nie wyobraża już sobie życia, także uruchamiana co drugi dzień to 183 kWh i 123 zł. Lodówka (70 W) – 613 kWh i 415 zł; mikrofalówka lub piekarnik (1500 W) – 181 kWh i 122 zł; odkurzacz (1500 W) włączany co drugi dzień – 91 kWh i 61 zł; komputer (150 W) używany przez dwie godziny dziennie – 110 kWh i 74 zł.

Koszty te można spróbować obniżyć, inwestując w nieco droższy, ale energooszczędny sprzęt. O tym jednak za chwilę.

Rachunek nie tylko dla wytrwałych

Długi i często niezrozumiały rachunek możemy podzielić na dwie części: opłatę za zużytą energię (za konkretną liczbę kilowatogodzin) i opłatę za dystrybucję.

W zależności od dostawcy wyszczególnione na rachunku nazwy opłat stałych i zmiennych mogą się różnić. Sprzedawca obciąża nas np.: za obsługę handlową, składnikiem zmiennym stawki sieciowej (z którego pokrywane są ewentualne straty przesyłowe), stawką jakościową (czyli opłatą za to, że do gniazdka trafia prąd o określonej jakości), opłatą przejściową (zabezpieczeniem na wypadek utraty dostaw prądu), składnikiem stałym opłaty jakościowej (utrzymacie sieci) czy opłatą abonamentową.

Inwestujemy w energooszczędny sprzęt

Chcąc obniżyć rachunki za prąd, można zaopatrzyć się w sprzęty o wyższej klasie energetycznej: A+, A++, A+++. Choć są droższe, w perspektywie czasu pozwolą zachować w portfelu całkiem niezłą sumę. Przykładowy model pralki jednego z producentów o klasie energetycznej A+++ zużywa rocznie 119 kWh, co kosztuje 65,45 zł. Inny model, innego producenta jest jeszcze bardziej oszczędny – zużywa rocznie 116 kWh za co zapłacimy 63,80 zł. Rekordowo niskie zużycie na poziomie 58 kWh to koszt 31,90 zł i oszczędność nawet 215 zł rocznie, a przy 103 kWh (56,65 zł) – 190 zł.

Jeśli chodzi o najbardziej oszczędne lodówki, to te w klasie energetycznej A+++ zużywają 180 kWh (99 zł), 148 kWh (81,40 zł), 121 kWh (66,55 zł), a nawet 78 kWh (42,90 zł). W tym przypadku możemy mówić o oszczędnościach na poziomie nawet 300-370 zł rocznie.

Podstawą jest też wymiana żarówek. Ta inwestycja także nam się opłaci. Energooszczędne żarówki halogenowe zużywają aż o 30 proc. mniej energii niż tradycyjne, a świetlówki kompaktowe aż o 80 proc. Odpowiednikami 100-watowej żarówki są świetlówki o mocy 20 W oraz ledy o mocy 11-15 W.

A może czas na zmianę?

Od kilku lat każdy z nas ma także prawo do wyboru sprzedawcy prądu. Ale do zmiany tej wciąż podchodzimy nieśmiało. Do końca lipca 2017 roku z tej możliwości skorzystało zaledwie 517 tys. odbiorców.

Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to kilka milionów osób rocznie. Dlaczego tak się dzieje? Jesteśmy przywiązani do dotychczasowego dostawcy, nie wiemy też, jak go zmienić. Błędnie sądzimy, że to skomplikowany proces. Tymczasem działamy podobnie, jak przy zmianie operatora sieci komórkowej.

To nowy dostawca prądu, załatwia formalności za nas. Wszystko można też ustalić ć przez telefon lub internet. Nową umowę dostarczy nam do domu kurier.

Zmiana sprzedawcy to zaś kolejne oszczędności na rachunkach. Przykład?

Oferta fińskiej firmy Fortum, która działa także na polskim rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu.

Firma prowadzi działalność w kilkunastu krajach. Obecnie sprzedaje energię elektryczną do ponad miliona klientów.

W jej ofercie mamy gwarancję dostępu do darmowej energii elektrycznej przez dziesięć godzin na dobę. Bezpłatnie można korzystać z prądu między godziną 13 a 15 oraz między 22 a 6 rano.

Firma gwarantuje, że także w pozostałych godzinach prąd będzie tańszy niż u dotychczasowego dostawcy.

- Kluczem do zwiększenia oszczędności jest świadome korzystanie z urządzeń elektrycznych. Pralkę czy zmywarkę możemy zaprogramować na godziny nocne, a prasowanie zaplanować na sobotnie popołudnie, między 13 a 15 – radzi Maciej Kosciński z Fortum.

Według szacunków Fortum, dzięki częściowemu przeniesieniu poboru prądu na darmowe godziny, mieszkańcy trzypokojowego mieszkania w Warszawie oszczędzą nawet do 550 zł rocznie. W przypadku domku jednorodzinnego kwota oszczędności może wzrosnąć nawet do 1000 zł.

