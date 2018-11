W poniedziałek przesłuchanie Tuska. Nie wiadomo, czy były premier się pojawi

5 listopada o godzinie 10.00 zaplanowano przesłuchanie Donalda Tuska przez komisję ds. Amber Gold. Komisja chce udowodnić, że były premier mógł zapobiec aferze. PiS ma też cel strategiczny - to szansa na wyeliminowanie Tuska z gry o fotel prezydencki w kolejnych wyborach.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann stwierdziła tydzień temu w "Wyborczym Grillu" WP, że "nie istnieją żadne negatywne okoliczności, które wskazują na to, że premier się nie stawi". Jej optymizm nieco opadł po ostatnim sporze z pełnomocnikiem Tuska, mec. Romanem Giertychem.

- Jest to tym bardziej przykre, że Roman Giertych sam był członkiem komisji śledczej i wie, że za każdym razem sekretariat dzwoni i pyta świadka, czy przyjdzie na dany termin – podkreśliła Wassermann.

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że Tusk jednak stawi się przed komisją. Jednak to nie koniec problemów Małgorzaty Wassermann. Najpewniej pełnomocnik byłego premiera mec. Roman Giertych złoży wniosek o wyłączenie przewodniczącej komisji. Ma do tego podstawy, bo jej wcześniejsze wypowiedzi mogą wskazywać, że jest uprzedzona do świadka.