Wielkie polowanie. Tak polskie firmy przejmują za granicą

Do niedawna to polskie firmy padały łupem zagranicznych koncernów. Teraz w rolę drapieżników łownych wcielają się polscy biznesmeni. Wartość polskich inwestycji zagranicznych to dziś ok. 28 miliardów złotych rocznie. Znaczna część tych pieniędzy to właśnie przejęcia przez polskie firmy ich zagranicznych partnerów. Wielton, Tele-Fonika, Maspex... to tylko ostatnie przykłady wielkich przejęć w wykonaniu polskiego kapitału. Zobaczcie, kto jeszcze podbija zagraniczne rynki.