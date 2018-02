Wielu przewoźników, jeden bilet. Kolej łączy się po latach podziałów

Fot. Travelarz / Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Jeden bilet na pociągi PKP Intercity, POLREGIO, SKM Trójmiasto oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Biorąc pod uwagę, że tylko w pierwszym półroczu 2017 r. przewoźnicy ci przewieźli 150 mln osób, oznacza to ogromne ułatwienia dla pasażerów.

Do tej pory było tak: pasażer jadący pociągiem danego przewoźnika musiał mieć bilet tego przewoźnika. Jeśli trasa była dłuższa i jechał on różnymi pociągami, musiał kupić kilka różnych biletów – czasem w różnych kasach. Teraz problem ten rozwiązuje Pakiet Podróżnika.

Oferta pojawiła się po raz pierwszy we wrześniu ubiegłego roku. Ponieważ projekt koordynowany był przez Ministerstwo Infrastruktury, na początku przystąpili do niego najwięksi gracze na rynku: PKP Intercity, POLREGIO i trójmiejska SKM-ka.

Od 15 stycznia pojawiała się możliwość zakupu Pakietu Podróżnika w sieci, a od 1 lutego do projektu dołączyła Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Ta ostatnia wiadomość jest o tyle ważna, że ŁKA łączy miejscowości wokół Łodzi, a także Łódź ze stolicą. W sumie umożliwia to obsługę ok. 3 mln pasażerów rocznie.

Pakiet Podróżnika w praktyce

W ramach Pakietu podczas jednej transakcji na całą trasę wspomnianych przewoźników kupujemy jeden bilet – jeden blankiet. Można to zrobić w tradycyjnej kasie kolejowej (zostały one oznaczone specjalnymi piktogramami), ale również na stronie internetowej www.bilkom.pl.

Co ważne, ta właśnie strona łączy ze sobą dwie najważniejsze dla podróżnego funkcje: wyszukiwanie najkorzystniejszych połączeń kolejowych wraz z możliwością zakupu biletu na całą podróż.

Podczas transakcji skorzystamy z przysługujących nam zniżek czy dodatkowych promocji oferowanych przez przewoźników.

- Przystąpienie do naszego przedsięwzięcia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej to bardzo ważny etap w rozwijaniu Pakietu Podróżnika i w pracach nad Wspólnym Biletem, które koordynuje Ministerstwo

Infrastruktury – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. I dodaje: - ŁKA to pierwszy samorządowy przewoźnik, który, kierując się dobrem pasażera, zadeklarował chęć udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć negocjacje z kolejnymi przewoźnikami, także tymi mniejszymi. Chcemy, aby jeden bilet, niezależnie od liczby przesiadek, mogli kupić wszyscy pasażerowie kolei w Polsce – dodaje. Wprowadzenie na rynek Pakietu Podróżnika i przekonanie do udziału w projekcie przewoźnika regionalnego to duży sukces prezesa Mamińskiego. Było to jedną z jego pierwszych obietnic, jako Prezesa PKP S.A.

Kiedy wspólny bilet na całą kolej?

Choć oczywiście Pakiet Podróżnika jest krokiem w dobrym kierunku, trudno nie odnieść wrażenia, że jest to próba... powrotu do punktu wyjścia. Do 2000 r. PKP były jedynym przewoźnikiem operującym na polskich torach, więc, co zrozumiałe, w całej Polsce obowiązywały te same bilety kolejowe. Ba, PKP zarządzały nawet kolejami linowymi, więc na podstawie ich biletów dało się nawet wjechać na... Kasprowy Wierch.

Potem jednak kolej podzielono, a na torach pojawili się przewoźnicy lokalni.

Każdy z nich wprowadził własne taryfy i bilety i taki stan mamy do dziś. Dla podróżnych to spore utrudnienie, zwłaszcza tych, którzy nie podróżują codziennie i są zmuszeni do główkowania, jaki bilet kupić na wyprawę pociągami różnych przewoźników.

Przez wiele lat dużo mówiono o wspólnym bilecie kolejowym. Nie czyniono jednak żadnych realnych prac w tym kierunku. Dopiero w zeszłym roku podróżni otrzymali od kolei konkretne rozwiązania, ułatwiające planowanie wyjazdu i zakup biletu.

Problem ten doskonale widać m.in. na najbardziej obciążonej linii kolejowej w Polsce, gdzie na tych samych trasach w Warszawie i jej okolicach jeżdżą dwie samorządowe spółki kolejowe. Wspomniane Koleje Mazowieckie oraz SKM. Oczywiście obie firmy mają nie tylko różne pociągi, ale także osobne cenniki i bilety. W tym przypadku negocjacje, by dołączyć do wspólnej oferty przewozowej wciąż trwają.

Z nieoficjalnych informacji pochodzących od PKP wynika, że wspólny bilet obejmujący wszystkie spółki kolejowe w Polsce może być dostępny dla podróżnych na koniec bieżącego roku.