Polska restauracja najpiękniejsza na świecie

Nagrody World Interiors News Awards to niepowtarzalna szansa dla architektów, projektantów i designerów z całego świata, by zabłysnąć ciekawymi pomysłami przed międzynarodowym jury. W tym roku udało się to Polakom. Zwycięzcą WIN Awards 2017 w kategorii restauracje została Campo Modern Grill z Wrocławia. Poza zwycięzcą, na krótkiej liście laureatów znalazło się jeszcze osiem realizacji. Oto one.