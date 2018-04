Polskie państwo zabiera z pensji więcej niż inne kraje UE. Nowy raport PwC

Fot. Marcin Obara Polski rynek pracy ciągle jest mało konkurencyjny na tle Unii Europejskiej.

Podatki i składki zjadają dużą część naszych wynagrodzeń. Średnio w kieszeni zostaje nam 71 lub 77 proc. kwoty brutto. Polskie państwo pod tym względem jest wyjątkowo pazerne. "Na rękę" otrzymujemy procentowo mniej niż średnia w Unii Europejskiej.

Wynagrodzenie netto, czyli kwota, jaką otrzymuje pracownik po odjęciu wszystkich obowiązkowych podatków i składek, w Polsce wynosi 71 proc. pełnej pensji w przypadku przeciętnie zarabiającego singla i 77 proc. w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. To poniżej średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC.

Typowy singiel w Unii Europejskiej otrzymuje na rękę 73 proc. całego wynagrodzenia. W zestawieniu z pozostałymi krajami zajmujemy dopiero piętnastą lokatę razem z Chorwacją, Łotwą i Rumunią. Najwięcej "na rękę" zostaje z pensji brutto na Cyprze (91 proc.), Malcie (81 proc.) oraz w Estonii, Irlandii i Wielkiej Brytanii (po 80 proc.).

Polskie przepisy promują rodziny, także na rynku pracy. Analiza uwzględnia popularne ulgi na dziecko i rozliczenie małżeńskie. Średnio wynagrodzenie netto na osobę to w tym przypadku 77 proc. kwoty brutto.

Na tle Unii Europejskiej wypadamy jednak jeszcze słabiej niż w porównaniach singli. Z wynikiem o 2 pkt proc. niższym od średniej plasujemy się dopiero na osiemnastej pozycji w zestawieniu wszystkich 28 krajów UE. Jesteśmy na tym samym miejscu co Szwecja.

Zmiany w PIT i kwota wolna

- Zmiany, które zaszły w podatku PIT w Polsce w ostatnich kilkunastu miesiącach, nie wpłynęły znacząco na wysokość wynagrodzenia netto przeciętnej rodziny - zauważa Mariusz Ignatowicz, partner w dziale prawno-podatkowym PwC.

- Podniesienie kwoty wolnej od podatku odczuła niewielka grupa osób o najmniejszych dochodach. Z kolei dyskutowane zniesienie limitu składek ZUS i tym samym zwiększenie kosztów zatrudnienia nie będzie pozytywnie stymulować rynku pracy. W tym kontekście pod znakiem zapytania stoi wzrost konkurencyjności naszego wynagrodzenia na europejskim rynku - podkreśla ekspert PwC.

Jak wynika z danych zebranych w raporcie PwC, mimo podwyżki kwoty wolnej od podatku do 6 600 zł w 2017 r., Polska nadal znajduje się w końcówce zestawienia krajów unijnych (21. miejsce). Spośród państw, które posiadają kwotę wolną, za nami znajdują się tylko Włochy (22.), Łotwa (23.), Czechy (24.) i Rumunia (25.). W poprzednim roku największy wzrost kwoty wolnej nastąpił w Chorwacji, o niemal 2 000 euro.

Eksperci PwC przeprowadzili także analizę dotyczącą wynagrodzenia netto dla osób zamożnych. Na potrzeby badania przyjęto, że otrzymują one pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (około 25 tys. zł). W przypadku singla zarobki netto wynoszą 67 proc. (10. pozycja ex aequo z Węgrami), a w przypadku rodziny to 73 proc. (6. lokata).

Zmiany w PIT i ZUS w UE

Nie tylko w Polsce w minionym roku zmieniały się przepisy wpływające na wielkość wynagrodzeń. W trzech krajach Unii Europejskiej (Dania, Holandia, Luksemburg) nieznacznie podwyższono stawki podatkowe. Z kolei na Łotwie, gdzie do tej pory obowiązywał 23 proc. podatek liniowy, w 2018 r. wprowadzono progresywną skalę podatkową od 20 do 31,4 proc. Z kolei w Rumunii stawka podatku liniowego została obniżona z 16 do 10 proc.

W krajach UE nadal dominują stawki progresywne (dotyczy to zwłaszcza państw tzw. "starej Unii"). Stawki liniowe są w zdecydowanej mniejszości i obowiązywały w 2017 r. w zaledwie 6 państwach, a od tego roku już tylko w 5 (bez Łotwy).

W ponad połowie krajów Unii Europejskiej stawka podatkowa dla najlepiej zarabiających waha się w granicach 40-57 proc. Za to aż osiem państw ma najwyższą stawkę podatkową równą lub większą niż 50 proc. (Szwecja, Portugalia, Austria, Holandia, Dania, Belgia, Słowenia, Grecja).

Progi podatkowe w poszczególnych państwach





- Łączna składka na ZUS w Polsce to ponad 35 proc. wynagrodzenia, co w tym aspekcie sytuuje nas w połowie zestawienia państw Unii Europejskiej - zauważa Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC.

Ekspertka precyzuje, że w kilku krajach przekroczony jest próg 40 proc. (Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry, Grecja, Belgia, Holandia, Niemcy), a w przypadku Francji nawet 60 proc. W minionym roku na podwyżkę składek na ubezpieczenie społeczne zdecydowały się Niemcy, a na Cyprze i w Holandii obniżono składki pracodawcy z tego tytułu.

