Gdzie się w nocy nie napijesz, czyli jak miasta podchodzą do nocnego zakazu sprzedaży alkoholu

9 marca zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadziły one zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, a samorządom dały możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych (od 22 do 6 rano). Sprawdziliśmy, jak miasta podchodzą do zakazu. Zobacz, gdzie samorządowcy podjęli już decyzję i po 22 alkoholu nie kupisz.