Zaniedbanie za ćwierć miliona złotych. Polski sprzęt nie pojedzie do Peru

Fot. KFP/REPORTER Były wiceprezes PGZ Maciej Lew-Mirski był człowiekiem Antoniego Macierewicza

Ministerstwo Obrony Narodowej mogło zawrzeć kontrakt za blisko ćwierć miliona złotych. Nie doszedł do skutku, bo były wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie zapoznał się w porę z dokumentacją przetargową.

O sprawie informuje serwis "Fakt". Przypomina, że portal mpolska24.pl dotarł do dokumentów przetargowych i listów między Ministerstwem Obrony Narodowej a resortem obrony z Peru. Ten południowoamerykański kraj wyrażał zainteresowanie nabycia od Polski ręcznych zestawów przeciwlotnicze GROM. Latem 2017 r. do Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafiło zapytanie dotyczące zakupu rakiet GROM z wyrzutniami za 25 mln dolarów oraz innych elementów przemysłu zbrojeniowego za kolejne 40 mln dolarów. Kontrakt mógł więc opiewać na niemal ćwierć miliarda złotych!

Tymczasem nic z niego nie będzie, gdyż został zlekceważony przez Macieja Lwa-Mirskiego, który do niedawna pełnił funkcję o niedawna wiceprezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To bliski człowiek Antoniego Macierewicza, który stracił stanowisko niedługo po tym, jak z resortem pożegnał się Macierewicz.

Informator "Faktu" mówi, że wiceprezes Mirski nie miał czasu, by zapoznać się z aktami przetargowymi, aż upłynął termin. A co na to PGZ? Zwala winę na pośredników, którzy mieli sfinalizować kontrakt.

Zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu (do 5,5 km) GROM to broń znana w Wojsku Polskim od 1995 r. Zestaw waży ok 17 kg. Służy do niszczenia wrogich samolotów i śmigłowców, a pułap pocisku to ok. 10 km. Cztery lata temu kupili je od nas Litwini.

