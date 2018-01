Zaskakująca ekspansja największego polskiego ubezpieczyciela. PZU 9 stycznia ogłosi nową strategię

Fot. Wlodzimierz Wasyluk Grupa PZU osiągnęła dobre wyniki pomimo wzrostu wypłaconych odszkodowań i świadczeń (do ponad 11,2 mln zł) i sfinansowania przejęcia banku Pekao

Ostatnie lata dla ubezpieczycieli nie były łaskawe. Większe niż dotychczas wypłaty odszkodowań nadszarpnęły budżety wielu firm. Tymczasem – wbrew negatywnym tendencjom – Grupa PZU odnotowała rekordowe zyski i może pochwalić się rosnącą liczbą klientów.

Finansowy wynik z trzech kwartałów 2017 roku należał do najlepszych w ostatnich latach. Bilans PZU zamknął się zyskiem netto w wysokości 3 mld zł. To dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Kierowcy wybierają PZU

Skuteczność zarządu PZU przyniosła wymierne efekty i rentowność we wszystkich kluczowych obszarach działalności (m.in. w ubezpieczeniach życiowych i majątkowych). O największym sukcesie można mówić w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. W ciągu roku do PZU przybyło ponad pół miliona nowych klientów. Co oznacza, że ceny w PZU były bardziej atrakcyjne, niż u konkurencji. Jednocześnie niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się inne ubezpieczenia np. zdrowotne.

Co ważne Grupa PZU osiągnęła dobre wyniki pomimo wzrostu wypłaconych odszkodowań i świadczeń (do ponad 11,2 mln zł) i sfinansowania przejęcia banku Pekao. Ta duża i niecodzienna transakcja na polskim rynku zdecydowała o tym, że udział polskiego kapitału w sektorze bankowym przekroczył 50 proc.

Wszystkie te działania spowodowały, że pod koniec 2017 roku amerykańska agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU z negatywnej do stabilnej.

Co to oznacza? - To potwierdzenie naszej międzynarodowej wiarygodności oraz wyraz zaufania do całego zarządu i przyjętej strategii rozwoju, zwłaszcza wobec sektora bankowego – wyjaśnia prezes Grupy PZU Paweł Surówka. - Jest to najwyższa z możliwych ocen dla polskiej spółki – dodaje.

Nowe rynki rozwoju

Grupa PZU nie osiągnęłaby takich wyników, gdyby nie dodatkowe usługi i wejście w nowe segmenty działalności.

W minionym roku Grupa PZU została udziałowcem Argenty – jednego z syndykatów Lloyd's i matecznika międzynarodowego rynku ubezpieczeń korporacyjnych. „Dzięki temu po raz pierwszy w historii polski ubezpieczyciel uzyskał prestiżowy certyfikat "Member of Lloyd's", który gwarantuje największym firmom w branży uwiarygodnienie na rynkach międzynarodowych.” – mówi Roman Pałac, prezes PZU Życie i inicjator wejścia PZU na rynek Lloyd's.

Automatyzacja procesów

PZU chce jak najlepiej wykorzystywać dane, którymi dysponuje, żeby oferować lepsze usługi. Szuka obszarów, gdzie jest w stanie robić to taniej, szybciej i korzystniej dla klientów. Drugi element to obszar automatyzacji procesów, a trzeci to przygotowanie dodatkowych usług. Nie chce oferować tylko prostych produktów ubezpieczeniowych.

Nowe rozwiązania produktowe wymagają jednak wprowadzenia odpowiednich rozwiązań technologicznych, w tym aplikacji ułatwiających kontakt z klientem i automatyzacji procesów. Ma być prościej, szybciej, łatwiej.

- Już dziś, jeżeli ktoś ma stłuczkę, to nawet w ciągu kilku minut możemy zakończyć proces likwidacji szkody oraz wypłacić mu odszkodowanie – podkreśla Pałac.

Taki sposób likwidacji szkód, jak i coraz szersza oferta produktowa ubezpieczyciela z pewnością spodobają się klientom.

- Przygotowujemy się do reformy emerytalnej. Dodatkowo chcemy lepiej rozwijać się w segmencie MSP, mającym dziś największy potencjał na rynku. Tu będziemy bardzo aktywnie działać. W rozwoju ubezpieczeń grupowych w tym startującym segmencie pomoże nam rynek pracy. Obecnie mamy do czynienia z walką o pracowników wśród firm. Dlatego coraz większą rolę ogrywają różnego rodzaju benefity, np. ubezpieczenia na życie czy programy zdrowotne – podkreśla prezes Roman Pałac.

Lider innowacyjnych projektów

Zdecydowanie unikalną formą łączącą potrzeby klientów z innowacyjnością i technologicznymi rozwiązaniami jest PZU Lab. Co to takiego? To firma, która opracowuje dla przedsiębiorców scenariusze katastroficzne, a także pomaga znaleźć rozwiązania ograniczające różnego rodzaju ryzyka, np. związane z cyberatakami. W tym ostatnim przypadku PZU pracuje nad polisą pozwalającą zminimalizować skutki "działalności" hakerów.

W Niemczech szacuje się, że w ciągu ostatnich trzech lat aż 44 proc. niemieckich przedsiębiorstw padło ofiarą ataku cyberszpiegowskiego, a wśród przedsiębiorstw z dużym kapitałem co drugie doświadczyło cyberataku. To są bardzo niepokojące dane, obrazujące skalę problemu.

Konsekwencją cyberataku mogą być gigantyczne straty materialne dla przedsiębiorstwa. Dlatego też jedną z wdrożonych przez PZU Lab innowacji jest zaawansowany system monitoringu procesów, m.in. biznesowych czy parku maszynowego, który jest w stanie przewidzieć awarie. Szybka likwidacja usterek pozwala zapobiec ogromnym kosztom naprawy czy przestoju fabryki. PZU Lab oferuje cały model szkoleniowy dla osób, które będą zajmować się później monitoringiem pracy firmy. Szkolenia odbywają się na wirtualnym modelu fabryki.

Pierwsi w Europie

Ekspansja PZU nie ogranicza się tylko do poszerzania oferty ubezpieczeniowej i bankowej. Grupa jest także partnerem wielu pionierskich inicjatyw. W minionym roku została uhonorowana przez europejską organizację EFMA nagrodą "Insurance Innovation of the month" za innowacyjny sposób obsługi klientów Głuchych i Niedosłyszących.

PZU, jako pierwsza firma w Europie, uruchomiła w 2017 roku trójstronne połączenia wideo przez Internet z konsultantem w języku migowym. To wszystko dzięki współpracy ze znaną polską firmą Migam, która stworzyła aplikację łączącą osobę głuchoniemą z instytucją za pośrednictwem tłumacza migowego.

PZU finansuje również urządzania i koszty zabiegów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. To pierwszy ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej, który stosuje nowatorską metodę podawania chemii w aerozolu pacjentom z przerzutami nowotworów do otrzewnej. Innowacyjny zabieg PIPAC to uznany na świecie sposób leczenia pacjentów z zaawansowanym rozsiewem do otrzewnej raka żołądka, jelita grubego, trzustki, jajnika, wyrostka robaczkowego oraz wielu innych nowotworów jamy brzusznej.