Władimir Putin zaniepokojony dzietnością Rosjanek. Proponuje rosyjskie "500+"

W środę prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił tradycyjne coroczne orędzie. To jedno z najważniejszych wystąpień rosyjskiej głowy państwa, w trakcie którego wskazuje najważniejsze wyzwania dla administracji państwowej oraz władz lokalnych na kolejny rok.

W tegorocznym wystąpieniu Putin wiele uwagi poświęcił problemom demograficznym kraju (współczynnik dzietności kobiet wynosi 1,5, co w porównaniu z wieloma innymi krajami nie jest złym wynikiem. Przykładowo w Polsce wynosi 1,43. W idealnej sytuacji współczynnik dzietności wynosić powinien co najmniej 2).

Przykładowo Putin zaproponował wprowadzenie wypłacanych co miesiąc świadczeń dzieciom w wieku 3 – 7 lat. Świadczenia miałyby być wypłacane rodzinom, które spełniają kryteria dochodowe.

Co więcej, program świadczeń macierzyńskich ma zostać przedłużony do 2026 r., a wysokość świadczenia wzrośnie do 10 028 dolarów (616 617 rubli).