Wolna Wigilia 2025. Minister wskazuje, co zrobi prezydent

Wolna Wigilia 2025. Co zrobi prezydent?

Teraz ustawa trafi do Senatu. Jak informowało Polskie Radio, w Kancelarii Prezydenta RP pojawiają się jednak głosy, że prezydent może zawetować ustawę o wolnej Wigilii, jeśli trafi do niego w kształcie uchwalonym przez Sejm , argumentując to tym, że to rozwiązanie jest niekorzystne dla pracowników handlu.

- Nie ma na ten moment żadnej decyzji pana prezydenta, bo nie ma ostatecznego kształtu ustawy. Pytanie, co się wydarzy w Senacie To, co jest pewne to to, że pan prezydent będzie chciał się wsłuchać w głos strony związkowej" - zapowiedziała prezydencka minister.