Wraca pomysł zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS. Zaskakujący projekt posła PiS już w Sejmie

Kto wnioskuje o zmiany? Robi to poseł PiS Marcin Horała. To o tyle zaskakujące, że przez całą kampanię wyborczą Porozumienie Jarosława Gowina mówiło, że co by się nie działo, to zniesienia 30-krotności nie będzie. Mamy więc nagły zwrot i pierwszy spór w nowym parlamencie.