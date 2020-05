Wyższe wsparcie na firmowe premiery. Rewolucyjne zmiany w dotacji BGK na inwestycje

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Premia technologiczna to dotacja oferowana przez BGK mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom na spłatę całości lub części kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w banku komercyjnym. Premia od BGK trafia bezpośrednio do banku kredytującego.

Nowe zasady to odpowiedź Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, operatora programu, na kryzys wywołany koronawirusem.

Pieniądze na nowe produkty i usługi

Co się zmieni? Przede wszystkim nie ma już limitu dofinansowania. Dotychczas przedsiębiorcy nie mogli się ubiegać o więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Co ważne, projekty nie muszą być innowacyjne w skali kraju. Wystarczy, że oferowane produkty lub usługi będą nowatorskie dla przedsiębiorstwa. Mogą to być niewytwarzane dotychczas towary lub nowy rodzaj świadczonych usług. Innowacje o wyższej skali będą jednak dodatkowo punktowane.

– Ta zmiana to znacząca pomoc dla firm dotkniętych pandemią. Wielu przedsiębiorców musi dziś myśleć o przebranżowieniu, bo ich dotychczasowa działalność nie przynosi zysku. Dzięki nowym zasadom mogą wejść w nowe branże, nowe produkty i pozostać konkurencyjnymi – zapewnia Tomasz Burczyński, dyrektor Biura Kredytu Technologicznego w BGK.

Kolejna zmiana to rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych, czyli kosztów, które można sfinansować premią technologiczną. To już nie tylko zakup i montaż środków trwałych, ale też ich transport. Pieniędzmi z dotacji można zapłacić za niezbędne do realizacji inwestycji ekspertyzy czy projekty techniczne, a także za uzyskanie, walidację i obronę patentów. Nowością jest możliwość pokrycia wydatków budowlanych, także na przebudowę i adaptację budynków.