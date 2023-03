Zakaz handlu. Oto nowy sposób na otwieranie sklepów w niedzielę

W skrócie rozwiązanie polega na tym, że w niedzielę do punktów tej sieci mogą wejść wyłącznie osoby pełnoletnie. Stosowny zapis pojawił się już w regulaminach placówek. Wiek weryfikuje ochroniarz przed drzwiami placówki. Nie pełni on jednak funkcji kasjera, czyli m.in. nie nabija i nie sprzedaje towarów – zapewnia portal Michał Florkiewicz, dyrektor zarządzający sieci Duży Ben. Klienci obsługują się sami w kasach samoobsługowych .

To o tyle istotne, gdyż – według relacji portalu – zdarzają się sklepy, gdzie rolę ochroniarza pełni pracownik, który innego dnia jest tam zatrudniony jako kasjer. Jednak może to zrobić dopiero po przejściu szkolenia i uzyskaniu odpowiednich uprawnień. W takich przypadkach jednak sklepy nie oferują w niedziele alkoholu czy papierosów , gdyż nikt nie weryfikuje wieku klientów.

Zakaz handlu. Nowy pomysł nie wywrócił stolika

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu, w rozmowie z money.pl z kolei zwraca uwagę na jeden przepis wprowadzony za sprawą ustawy specjalnej do przeciwdziałania COVID-19. Umożliwia on wykonywanie czynności związanych z handlem także w niedzielę. Nie dotyczy to jednak sprzedaży.