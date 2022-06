Zakończyło się największe wydarzenie gospodarcze na Pomorzu

Funkcjonujemy w gospodarce światowej, ale biznes nie zawsze musi odgrywać pierwszą rolę. Pokazały to wielkie firmy, które przez lata budowały swoją siłę, a następnie wycofały się z Rosji w dwa tygodnie. – mówił Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN – Wszystkie rynki, które funkcjonowały sprawnie przez ostatnie 20–30 lat, muszą teraz dostosować się do nowych warunków. To dostosowanie może przebiegać gwałtownie, co widać na rynkach energii, gdzie ceny wzrastają 2 –3 krotnie.