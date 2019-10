Zniesienie limitu ZUS. Weto Gowina. Są pomysły na kompromis i kilka miliardów w budżecie

- Porozumienie nie zagłosuje za likwidacją 30-krotności składek ZUS. Ten temat zostanie zdjęty z agendy - twierdzi Jarosław Gowin , który do parlamentu z list PiS wprowadził 16 osób. - To uderzenie w wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, najbardziej kreatywną część społeczeństwa - dodał.

Chodzi o maksymalną kwotę podstawy wymiaru składek, która obecnie wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a są plany jej zniesienia. To zwiększyłoby wpływy ze składek o około 8 mld zł wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale zarazem mniej byłoby wpływów z podatku dochodowego. W rezultacie bieżące dochody budżetu wzrosły by o około 5,2 mld zł - wyliczono.

A może 40-krotność?

Równowaga, czy zaledwie 5 mld zł deficytu - czy to robi różnicę i czy jest o co kruszyć kopie z punktu Ministerstwa Finansów? Raczej chodzi o komunikat do społeczeństwa, że ci więcej zarabiający nie są w Polsce faworyzowani, ale i do świata finansów. Zrównoważenie budżetu robi wrażenie. Świadczy o rozsądnej polityce rządów. Łatwiej wtedy jest uzyskiwać finansowanie budżetu na rynku, po niższych cenach sprzedaje się obligacje rządowe i agencji ratingowych nie rażą już wielkie programy społeczne.