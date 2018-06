Polskie fintechowe dinozaury. Od małych start-upów do wielkich korporacji

Powsta造 w czasach, kiedy has這 fintech nie istnia這. Zaczyna造 jak klasyczne start-upy, a dzisiaj s du篡mi, znanymi na rynku korporacjami.

Trudno to sobie dzisiaj wyobrazi, ale jeszcze 20 lat temu przelew z banku do banku szed kilka dni. Jeszcze trudniej poj望, 瞠 taki czas przesy逝 pieni璠zy jest standardem w wi瘯szo軼i kraj闚 europejskich i na 鈍iecie. W Unii Europejskiej obowi您uje co prawda zasada, 瞠 przelew powinien zosta zaksi璕owany w terminie D+1, czyli najp騧niej dzie po nadaniu, ale bywa z tym bardzo r騜nie. W Polsce pieni康ze z banku do banku mo積a przes豉 w najgorszym razie w kilkana軼ie minut, a najcz窷ciej czas liczony jest w minutach. W Europie b造skawiczne przelewy mog zleca tylko Brytyjczycy, tu fast payments dzia豉 najwcze郾iej, bo od 2008 r., Szwajcarzy, Szwedzi i Du鎍zycy. Na 鈍iecie natychmiastowe przelewy obs逝guj banki w RPA, Chile, Chinach, Indiach, Korei Po逝dniowej, na Tajwanie i w Singapurze.

Wzorcowy fintech

O ile za granic systemy do b造skawicznych przelew闚 budowane by造 albo przez bank centralny, albo przez banki, to w Polsce infrastuktura powsta豉 poza, czy raczej obok rynku bankowego. W 2012 r. sopocka firma Blue Media uruchomi豉 us逝g BlueCash, czyli bezpieczny i szybki spos鏏 transferu pieni璠zy. Na pocz徠ku skorzysta造 z niej cztery banki, dzisiaj jest ju rynkowym standardem.

BlueCash jest wzorcowym przyk豉dem rozwi您ania fintechowego - cho w czasach gdy powsta samo s這wo fintech nie by這 znane. Pomys powsta w g這wach kilku os鏏 spoza sektora bankowego, kt鏎e zauwa篡造, 瞠 na rynku jest luka, czy potrzeba klienta i 瞠, si璕aj帷 po technologi, mo積a j zaspokoi. Wsp鏊nie z bankami. W modnej dyskusji o tym, czy fintechy zagra瘸j tradycyjnym instytucjom finansowym, czy nie, BlueCash jest doskona造m przyk豉dem, 瞠 fintech mo瞠 dostarcza rozwi您a komplementarnych, a nie konkurencyjnych wobec bank闚. Sektor bankowy, zamiast budowa ca陰 infrastruktur, prowadzi wielostronne rozmowy, spisywa porozumienia, skorzysta z gotowego rozwi您ania.

Prehistoryczne fintechy

Nie by這by sukcesu b造skawicznych przelew闚, gdyby nie otwarto嗆 bank闚 na wsp馧prac z zewn皻rznym dostawc. Nie uda這by si te zbudowa skali bez przychylno軼i nadzoru finansowego i banku centralnego. Patrz帷 z perspektywy czasu zakrawa na cud, 瞠 pomys z natychmiastowym przelewami nie zosta zduszony w zarodku.

M闚imy przecie o czasach, gdy zwyk造 wp豉tomat uchodzi za urz康zenie wysoce stechnologizowane i podejrzane.

Przelewy b造skawiczne mia造by do pokonania trudniejsz drog na rynek, gdyby gruntu nie przygotowa造 im p豉tno軼i typu pay-by-link - polski fenomen i potwierdzenie prawdziwo軼i powodzenia, 瞠 potrzeba jest mark wynalazku. Na ca造m 鈍iecie standardowym sposobem p豉cenia za zakupy i us逝gi w internecie jest karta kredytowa. W wielu krajach poj璚ie „karta debetowa” w og鏊e nie istnieje. W Polsce jest inaczej. Dzisiaj w portfelach Polak闚 jest blisko 40 mln kart p豉tniczych w tym 6 mln kredytowych. Ale jeszcze 20 lat temu kart na rynku by這 ledwie kilka milion闚. Rozw鎩 rynku hamowa造 do嗆 wysokie koszty akceptacji transakcji bezgot闚kowych, szczeg鏊nie dotkliwe dla sklep闚 internetowych dzia豉j帷ych na niskich mar瘸ch. Do tego stopnia by造 one dolegliwe, 瞠 cz窷 sprzedawc闚 zacz窸a przerzuca koszty na kupuj帷ych.

Dosz這 do paradoksalnej sytuacji: klienci, przynajmniej cz窷, nie chcia豉 p豉ci got闚k, banki by造 zainteresowany finansowaniem handlu, a rynek e-commerce got闚 by zaakceptowa tani spos鏏 p豉tno軼i. I wtedy pojawi造 si firmy obs逝guj帷e transakcje w internecie, kt鏎e zaproponowa造 rozwi您anie alternatywne do karty kredytowej: pay-by-link. P豉tno嗆 realizowana jest bezpo鈔ednio z rachunku klienta, co ma t zalet w stosunku do karty kredytowej, 瞠 kupuj帷y nie uruchamia kredytu i nie zad逝瘸 si. Podczas transakcji kupuj帷y jest przekierowywany ze strony sklepu na stron swojego banku, gdzie w spos鏏 bezpieczny loguje si i zatwierdza p豉tno嗆.

Dzisiaj p豉tno嗆 pay-by-link wydaje si czym oczywistym, ale jest bardzo innowacyjnym, fintechowym rozwi您aniem, wymy郵onym w czasach, kiedy o fintechach nikomu si nawet nie 郾i這. Operatorzy p豉tno軼i internetowych przed laty startowali jak ka盥y klasyczny start-up: z pomys貫m i bez kapita逝. Obecnie to znane korporacje, jak Blue Media, PayU, czy eCard.